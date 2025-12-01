Sony Channel estreia novo talk show com pitada de humor

A atriz e humorista Luisa Perisse está à frente de um novo e promissor projeto digital: o “Nepograma”. Desenvolvido pela Floresta, produtora da Sony Pictures Television no Brasil, o talk show de comédia foca no conceito de “nepobaby” — o filho ou parente de celebridades que segue o mesmo caminho profissional.

Com estreia marcada para a próxima segunda-feira, 2 de dezembro, os episódios serão exibidos semanalmente, às terças-feiras, ao meio-dia. A novidade é a parceria inédita: o programa estará disponível nos canais do Sony Channel Brasil em collab com o PodDelas, conectando públicos diferentes no YouTube.

Filha da consagrada Heloísa Perisse e neta do lendário Chico Anysio, Luisa Perisse é a anfitriã perfeita para liderar a discussão com bom humor. Ela promete explorar o contraste entre ter uma vocação genuína e o inegável privilégio de carregar um sobrenome famoso.

A primeira temporada já tem participações de peso confirmadas, trazendo diversos ‘nepobabies’ para a conversa, incluindo: Giulia Costa, Agnes Brichta, Bia Bonemer, Elisa Annenberg, Bruno Fagundes, Tília e Suzanna Freitas.