Setembro: reality shows inéditos chegam à HBO Max

Em setembro, a HBO Max traz três grandes realities para os fãs de competição, sobrevivência e transformação. “MasterChef Confeitaria” chega à sua segunda temporada, e os aguardados “Largados e Pelados Brasil: A Tribo” e “Missão Faxina com Ellen Milgrau” chegam para reforçar as produções nacionais do catálogo. Confira!

MasterChef Confeitaria, Temporada 2

Estreia dia 12 de setembro, apresentando o lado mais belo, delicado e caótico da confeitaria profissional. Os maiores talentos do Brasil enfrentam desafios marcantes que unem técnica, criatividade e muita emoção sob o olhar rigoroso dos jurados Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin. Doces regionais e clássicos mundiais disputam espaço com criações dignas de obra de arte, testando competidores ao limite em busca do título de melhor confeiteiro do país.

Largados e Pelados Brasil: A Tribo, Temporada 1

Em 14 de setembro estreia o primeiro spin-off nacional do sucesso internacional de sobrevivência. Dez brasileiros que já enfrentaram o desafio extremo retornam para 30 dias na selvagem savana africana, em meio a búfalos, elefantes e crocodilos. É uma nova chance para testar estratégias aprimoradas, sobreviver à natureza inóspita e provar habilidades de adaptação no ambiente mais desafiador já visto no reality.

Missão Faxina com Ellen Milgrau

A partir de 25 de setembro, Ellen Milgrau lidera um movimento de bem-estar no reality que acompanha pessoas enfrentando desafios emocionais e o caos da falta de organização em suas casas. Sujeira e acúmulo de objetos afetam rotinas, relações e saúde, e agora cada episódio é uma oportunidade para recomeçar, aprender e transformar vidas com uma faxina profunda de ambientes e emoções.