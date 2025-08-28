Setembro: Confira as principais novidades do Adrenalina Pura+

Publicidade
O serviço de streaming Adrenalina Pura+ promete um mês recheado de emoções para os fãs de ação e suspense. Em setembro, a plataforma lança filmes exclusivos e disponibiliza os episódios finais da terceira temporada da aclamada série Máquina Mortífera.
Destaques de filmes e séries
No dia 4 de setembro, o canal apresenta o filme exclusivo Velocidade Total (Get Fast). Dirigido e estrelado por James Clayton, o longa de ação canadense acompanha um ladrão (Clayton) em uma corrida eletrizante para resgatar seu parceiro sequestrado (Philip Granger). Para isso, ele precisa invadir o território de um cartel de drogas, enquanto é perseguido por policiais corruptos, capangas e o assassino mais letal da organização, The Cowboy (Lou Diamond Phillips).
No mesmo dia, chegam os episódios finais da terceira temporada de Máquina Mortífera (Lethal Weapon). A série, baseada na famosa franquia de filmes, mostra o detetive Murtaugh (Damon Wayans) recebendo um novo parceiro, o veterano de guerra Wesley Cole (Seann William Scott), e pensando em se aposentar depois de uma tragédia.
A programação de setembro ainda inclui a estreia de outros títulos imperdíveis:
- Leni Sem Luvas (My Name is Lenny) – Estreia em 11 de setembro. Estrelado por Josh Helman (X-Men: Dias de um Futuro Esquecido), o filme conta a história real de Lenny McLean, um temido boxeador de rua que busca redenção no mundo do boxe clandestino.
- A Perseguição (Six Jours) – Estreia em 18 de setembro. Este thriller policial de 2024, coproduzido entre França e Bélgica, segue o detetive Malik (Sami Bouajila) que, anos depois de um crime sem solução, é forçado a reabrir o caso quando um assassinato semelhante acontece. Ele tem apenas seis dias para resolver o mistério antes que o caso seja arquivado.
- O Massacre da Serra Elétrica: A Lenda Continua (Texas Chainsaw) – Estreia em 19 de setembro. No clássico do terror de 2013, uma garota (Alexandra Daddario) herda uma mansão de uma avó desconhecida no Texas, mas logo descobre que a herança vem com segredos sombrios e um parente aterrorizante que sobreviveu a um massacre décadas antes.
- Implacável (Avengement) – Estreia em 25 de setembro. O criminoso Cain Burgess (Scott Adkins) recebe uma licença para sair da prisão, mas a usa como uma oportunidade para se vingar das pessoas que o transformaram em um assassino implacável.
- Zumbis e Robôs (Battle of the Damned) – Estreia em 25 de setembro. Estrelado por Dolph Lundgren, o filme de ação e ficção científica de 2013 mostra o soldado Max Gatlin liderando um exército de robôs em uma batalha contra zumbis após um vírus devastar o mundo.
