Setembro: Confira as principais novidades do Adrenalina Pura+

O serviço de streaming Adrenalina Pura+ promete um mês recheado de emoções para os fãs de ação e suspense. Em setembro, a plataforma lança filmes exclusivos e disponibiliza os episódios finais da terceira temporada da aclamada série Máquina Mortífera.

Destaques de filmes e séries

No dia 4 de setembro, o canal apresenta o filme exclusivo Velocidade Total (Get Fast). Dirigido e estrelado por James Clayton, o longa de ação canadense acompanha um ladrão (Clayton) em uma corrida eletrizante para resgatar seu parceiro sequestrado (Philip Granger). Para isso, ele precisa invadir o território de um cartel de drogas, enquanto é perseguido por policiais corruptos, capangas e o assassino mais letal da organização, The Cowboy (Lou Diamond Phillips).

No mesmo dia, chegam os episódios finais da terceira temporada de Máquina Mortífera (Lethal Weapon). A série, baseada na famosa franquia de filmes, mostra o detetive Murtaugh (Damon Wayans) recebendo um novo parceiro, o veterano de guerra Wesley Cole (Seann William Scott), e pensando em se aposentar depois de uma tragédia.

A programação de setembro ainda inclui a estreia de outros títulos imperdíveis: