Semana Megapix: Luke Evans em Taiwan e o Retorno do Capitão Nascimento

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De segunda a domingo, o Megapix monta uma grade que mistura blockbusters internacionais, animação premiada e um dos filmes brasileiros mais importantes da história recente do cinema nacional. A semana de 20 a 26 de abril tem algo para cada tipo de espectador — e pelo menos dois momentos que merecem o controle remoto reservado.

Segunda: Vin Diesel no Rio

A semana começa com Velozes & Furiosos 5 – Operação Rio, na segunda (dia 20), às 21h. Considerado por boa parte dos fãs o melhor filme da franquia, o quinto capítulo da saga trouxe Dwayne Johnson para o elenco, aumentou a escala das perseguições e transformou o Rio de Janeiro em cenário de uma das sequências de ação mais memoráveis dos anos 2010.

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Quinta: Três “Últimos” em Sequência

O especial Os Últimos Serão os Primeiros ocupa a quinta (dia 23) a partir das 19h10 com um trio de filmes unidos pelo nome — e por públicos bem diferentes.

Gato de Botas 2: O Último Pedido (19h10) — indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro de Melhor Animação em 2023, é uma das animações mais elogiadas da última década

(19h10) — indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro de Melhor Animação em 2023, é uma das animações mais elogiadas da última década O Último Caçador de Bruxas (21h) — Vin Diesel em modo fantasia, ao lado de Rose Leslie e Elijah Wood

(21h) — Vin Diesel em modo fantasia, ao lado de Rose Leslie e Elijah Wood O Último Samurai (23h) — Tom Cruise em 154 minutos de épico histórico ambientado no Japão feudal

Sexta: A Magia de Emma Thompson

Na sexta (dia 24), a partir das 19h15, o canal exibe o Programa Duplo Nanny McPhee, com os dois filmes da franquia estrelada por Emma Thompson. São produções familiares, indicadas para todas as idades, que funcionam bem tanto para quem quer maratonar com crianças quanto para quem nunca assistiu à série.

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Sábado: O Grande Evento da Semana

O ponto alto da programação fica para o sábado (dia 25). A partir das 19h, o Megapix exibe o Programa Duplo Tropa de Elite — os dois filmes dirigidos por José Padilha e protagonizados por Wagner Moura como o Capitão Nascimento.

O primeiro longa, de 2007, ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim e continua sendo uma das produções brasileiras mais impactantes dos últimos 20 anos. A sequência, de 2010, amplia o escopo da narrativa do BOPE para a corrupção política e as milícias — e chegou a ser o filme brasileiro mais assistido da história no momento de seu lançamento.

Domingo: Estreia Inédita no Pacote Básico

A semana fecha com uma estreia: Perseguição em Taipei (2024), exibido na Sessão Megapix no domingo (dia 26), às 21h. O filme com Luke Evans e Sung Kang chega inédito no pacote básico da TV por assinatura, acompanhando o ex-agente John Lawlor em sua volta a Taiwan para concluir uma missão — e resolver um triângulo amoroso no meio do caminho.