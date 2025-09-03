Sem parceria com a Globo, TV Fronteira recorre ao YouTube

Publicidade

Desde a suspensão da afiliação com a Globo no último dia 31 de agosto, a TV Fronteira vive um momento de transição incerto na região Oeste de São Paulo. Sem definir um novo parceiro nacional, a emissora local mantém como carro-chefe apenas seus três telejornais – Bom Dia Fronteira (7h30), Fronteira Notícias 1ª Edição (11h45) e Fronteira Notícias 2ª Edição (19h) – com três horas diárias de jornalismo voltado exclusivamente a Presidente Prudente e região. Fora desses horários, o restante da grade tem sido preenchido por vinhetas institucionais e comunicados próprios.

Sem perspectivas concretas sobre uma nova afiliação, a TV Fronteira lançou o canal @tvfronteiraoficial no YouTube, que já reúne mais de dois mil seguidores em poucos dias e aposta no ambiente digital para manter a conexão com a audiência regional e dar continuidade à produção jornalística.

A indefinição sobre o futuro da TV Fronteira e a expectativa por um novo afiliado continuam a gerar dúvidas entre o público do interior paulista. Segundo informações do site TV Pop, 55 cidades ainda estão sem o sinal da Globo através da nova afiliada na região, a TV Tem, devido ao prazo curto para a mobilização de técnicos na instalação de novos retransmissores.

Publicidade

Ao menos por enquanto, a única forma de assistir a Globo em diversas cidades do Oeste paulista é via streaming, através do Globoplay.