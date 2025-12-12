SBT revela mais novidades do novo canal SBT News

- Publicidade -

O novo canal SBT News está sendo oficialmente apresentado nesta sexta-feira (12), data em que Silvio Santos completaria 95 anos. A nova emissora, que entra no ar na segunda-feira, 15, marca a entrada do Grupo Silvio Santos no competitivo mercado de canais jornalísticos multiplataforma no Brasil.

Com o slogan “O Fato Como Ele É”, SBT News chega com a proposta de entregar informação da tela do celular às grandes TVs. O canal promete um forte direcionamento ao cenário político e econômico brasileiro, apostando na análise e cobertura contínua dos temas que impactam o país e o mundo. A emissora promete ser um hub de curadoria de conteúdo, priorizando fatos que realmente movimentam o cotidiano do brasileiro.

- Publicidade -

“O SBT News é a realização de um grande sonho nosso, fruto de planejamento de longo prazo que envolveu esforços de toda ordem e atenção aos mínimos detalhes. Estamos chegando a esse mercado com muito orgulho do trabalho construído até aqui, guiados pelos princípios de isenção e responsabilidade consolidados pelo nosso fundador. O SBT News é um passo importantíssimo para um grupo que nasceu, afinal, das mãos do maior comunicador que este Brasil já conheceu“, afirma Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT.

Responsável pela implementação do canal, Fábio Faria declara: “O SBT News chega para ocupar um espaço importante no debate nacional, trazendo política e economia com análise clara, isenta e conectada à realidade do país. Nosso compromisso é oferecer informação consistente, com verdade, equilíbrio e credibilidade, para que cada brasileiro entenda o que realmente está em jogo nas decisões que afetam o dia a dia”.

Mais de 20 horas ao vivo por dia

O SBT News começa sua operação com mais de 20 horas diárias ao vivo. A programação ao vivo funcionará de segunda a sexta, das 2h30 às 23h, com boletins e especiais aos fins de semana.

- Publicidade -

Entre os jornalistas escalados estão nomes de peso como Celso Freitas, Leandro Magalhães, Raquel Landim, Camila Mattoso, Sydney Rezende, Basília Rodrigues, Amanda Klein, Ranier Bragon, Cezar Feitosa, Luara Castilho, Marcela Mattos, Eduardo Gayer, Iander Porcela, Victoria Abel, Anita Prado, Guilherme Seto e Renato Machado, este último diretamente de Genebra (Suíça).

Uma das principais atrações da estreia será a entrevista exclusiva da jornalista Renata Varanda com o ministro do STF Gilmar Mendes, marcada para o dia 15, segunda-feira.

A programação de fim de semana inclui especiais como “De Frente com o CEO”, apresentado por Layane Serrano, fruto da parceria entre SBT e Exame.

Pelo acordo, a Exame passa a distribuir conteúdos do SBT News em seu portal, enquanto o SBT News amplia a divulgação dos conteúdos da Exame na TV e em sua nova plataforma digital.

Onde assistir ao SBT News

O SBT News chega com distribuição nas principais operadoras de TV por assinatura:

Claro TV – canal 586

Vivo – canal 576

Sky – canal 580

Oi – canal 175

Além disso, estará presente em canais FAST das marcas Samsung, LG, AOC e Roku, além de transmissão simultânea no +SBT e no YouTube.