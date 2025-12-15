SBT publica Carta Aberta defendendo imparcialidade de novo canal

- Publicidade -

Em resposta a uma onda de críticas surgidas antes mesmo da estreia de seu novo canal jornalístico multiplataforma, o SBT divulgou nesta segunda-feira (15 de dezembro) uma Carta Aberta assinada por sua presidente, Daniela Abravanel Beyruti. O documento defende a proposta de isenção e credibilidade do SBT News, que foi lançado na última sexta-feira (12/12).

Na carta, Daniela Beyruti lamenta a forma como o projeto tem sido “mal interpretado” e julgado antes que o público possa ver o trabalho final. Ela enfatiza que o novo canal nasce com o propósito de combater a “falta de diálogo” e entregar um jornalismo “sem partido, sem lado, sem viés” e que não busca provocar divisão ou raiva.

A presidente do SBT fez questão de ressaltar a trajetória de credibilidade da emissora, citando que, nos últimos cinco anos, o jornalismo do SBT foi reconhecido pelo Instituto Reuters como o de “maior confiança e credibilidade”. Segundo ela, a decisão de lançar um canal de notícias 24 horas foi motivada justamente por essa reputação e pelos princípios estabelecidos pelo fundador da emissora, Silvio Santos.

O evento de lançamento do SBT News, na sexta-feira, refletiu essa busca por pluralidade, contando com a presença de representantes dos Três Poderes: Executivo, Judiciário e Legislativo.

Ao longo de sua história, o SBT e seu fundador, Silvio Santos, construíram uma reputação de manter um relacionamento institucional com o poder estabelecido, independentemente da linha ideológica do governo em exercício. Essa postura sempre buscou o diálogo direto com o governo da vez, seja ele de orientação mais à esquerda ou à direita. A prioridade de Silvio Santos e, por extensão, do SBT, sempre pareceu ser a manutenção de uma relação pragmática e respeitosa com todas as esferas de poder, algo visto como uma estratégia para proteger os interesses empresariais da emissora e garantir sua longevidade no cenário midiático nacional.

A Carta Aberta conclui com um convite a todos os que têm dúvidas ou receios: “assistam ao SBT News. Vocês verão, na prática, o jornalismo de qualidade e independente, que é a nossa marca.”

Leia abaixo a íntegra da carta: