SBT publica Carta Aberta defendendo imparcialidade de novo canal

Em resposta a uma onda de críticas surgidas antes mesmo da estreia de seu novo canal jornalístico multiplataforma, o SBT divulgou nesta segunda-feira (15 de dezembro) uma Carta Aberta assinada por sua presidente, Daniela Abravanel Beyruti. O documento defende a proposta de isenção e credibilidade do SBT News, que foi lançado na última sexta-feira (12/12).
Na carta, Daniela Beyruti lamenta a forma como o projeto tem sido “mal interpretado” e julgado antes que o público possa ver o trabalho final. Ela enfatiza que o novo canal nasce com o propósito de combater a “falta de diálogo” e entregar um jornalismo “sem partido, sem lado, sem viés” e que não busca provocar divisão ou raiva.
A presidente do SBT fez questão de ressaltar a trajetória de credibilidade da emissora, citando que, nos últimos cinco anos, o jornalismo do SBT foi reconhecido pelo Instituto Reuters como o de “maior confiança e credibilidade”. Segundo ela, a decisão de lançar um canal de notícias 24 horas foi motivada justamente por essa reputação e pelos princípios estabelecidos pelo fundador da emissora, Silvio Santos.
O evento de lançamento do SBT News, na sexta-feira, refletiu essa busca por pluralidade, contando com a presença de representantes dos Três Poderes: Executivo, Judiciário e Legislativo.
Ao longo de sua história, o SBT e seu fundador, Silvio Santos, construíram uma reputação de manter um relacionamento institucional com o poder estabelecido, independentemente da linha ideológica do governo em exercício. Essa postura sempre buscou o diálogo direto com o governo da vez, seja ele de orientação mais à esquerda ou à direita. A prioridade de Silvio Santos e, por extensão, do SBT, sempre pareceu ser a manutenção de uma relação pragmática e respeitosa com todas as esferas de poder, algo visto como uma estratégia para proteger os interesses empresariais da emissora e garantir sua longevidade no cenário midiático nacional.
A Carta Aberta conclui com um convite a todos os que têm dúvidas ou receios: “assistam ao SBT News. Vocês verão, na prática, o jornalismo de qualidade e independente, que é a nossa marca.”
Leia abaixo a íntegra da carta:
CARTA ABERTASegunda-feira, 15 de dezembro de 2025 – Nos últimos dias, minha família tem sido alvo de críticas, antes mesmo de apresentarmos a nossa proposta para o SBT News. Isso é exatamente o que queremos combater: a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto.Nos últimos cinco anos, o SBT foi reconhecido pelas pesquisas realizadas pelo Instituto Reuters como o jornalismo de maior confiança e credibilidade. Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundador.Foi justamente por conta dessas pesquisas e dessa carta com esses princípios que tomamos coragem para abrir um canal de notícias com a proposta de entregarmos mais do que somos e temos. Somos imparciais e isentos. Cabe a nós mostrarmos os fatos e, ao público, julgá-los.O lançamento do projeto, na última sexta-feira, 12/12, refletiu essa pluralidade e o respeito a todas as instituições. Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo.Ditas todas essas coisas, lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo.Queremos entregar ao Brasil um jornalismo confiável, sem partido, sem lado. Um jornalismo que não terá viés, não terá algoritmo, não provocará divisão e raiva entre as partes, não será nutrido por inteligência artificial e dará ao público apenas a notícia e a verdade dos fatos.Amamos nosso país, torcemos por ele, amamos nosso povo, trabalhamos para ele e convidamos a todos a embarcarem nesse projeto que deseja amenizar os ânimos.A todos os que têm dúvidas ou receios, faço um convite: assistam ao SBT News. Vocês verão, na prática, o jornalismo de qualidade e independente, que é a nossa marca.DANIELA ABRAVANEL BEYRUTI
Presidente do SBT