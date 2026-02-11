SBT passa por reforma administrativa e cria novas vice-presidências

- Publicidade -

O SBT iniciou hoje uma das maiores reestruturações em sua pirâmide de comando dos últimos anos. Com o objetivo de acelerar a transformação digital e aumentar a eficiência operacional, a presidente e CEO da emissora, Daniela Abravanel Beyruti, anunciou uma nova configuração estratégica para o canal, que agora passa a contar com duas Vice-Presidências e uma assessoria de peso para assuntos sensíveis.

O experiente Alfonso Aurin assume a Assessoria da Presidência para Assuntos Estratégicos. Reportando-se diretamente a Daniela, Aurin terá um papel fundamental na articulação de grandes projetos da emissora.

Conteúdo, Negócios e a Família Abravanel

A nova estrutura divide o SBT em dois grandes pilares de gestão:

Conteúdo e Comunicação : Sob o comando de Leon Abravanel , esta Vice-Presidência terá o desafio de unificar a técnica, a comunicação integrada (liderada por Leandro Cipoloni) e a criação de conteúdo (gerida por Helio Bannwart).

Negócios e Finanças: Liderada por Alessandra Ribeiro, esta área cuidará da saúde financeira e da expansão da rede. Destaque para Daniel Abravanel, que assume a Diretoria Estratégica de Negócios e Rede.

Além disso, a holding do grupo anunciou que Fernando Justus Fischer deixa a estrutura direta da emissora para assumir como CEO da TQJ – Todos Querem Jogar, empresa que faz parte do ecossistema de negócios do Grupo Silvio Santos.

