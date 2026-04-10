Gazeta lança bloco infantil e traz sucesso de 16 bilhões de views para a TV aberta

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A partir do dia 19 de abril, as manhãs de domingo da TV Gazeta terão um novo colorido. A emissora anunciou a estreia da faixa “Gazetinha“, uma programação dedicada exclusivamente às crianças que irá ao ar todos os domingos, a partir das 8h. O movimento faz parte do reposicionamento da casa, que agora atua como um hub de conteúdo multiplataforma.

O grande destaque da estreia é a chegada do projeto “3 Palavrinhas“, da Oinc Filmes. Se você tem crianças em casa, certamente já ouviu as canções desse fenômeno que acumula mais de 16 bilhões de visualizações e 12 milhões de inscritos no YouTube, figurando entre os maiores canais infantis do mundo.

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Entretenimento com Valores

A escolha do “3 Palavrinhas” não foi por acaso. O conteúdo une animação moderna com mensagens educativas e valores, preenchendo uma lacuna de programação infantil segura na TV aberta logo nas primeiras horas do dia.

“Pensamos a grade para atender todos os públicos, inclusive as crianças, oferecendo um conteúdo de qualidade que une entretenimento e valores educativos“, explica Juliana Algañaraz, Superintendente da Gazeta.

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Do Digital para a TV

O projeto da Oinc Filmes já é um veterano fora do YouTube, com passagens pela Netflix e Samsung TV Plus, além de mais de 250 produtos licenciados. Para Marina Fraga, CEO da OINC, a chegada à TV Gazeta é um marco para expandir o alcance da marca: “Ver o 3 Palavrinhas chegar à grade da Gazeta torna tudo ainda mais significativo“.