SBT News tem estreia confirmada em grandes operadoras e plataformas FAST

O SBT está prestes a entrar com força no mercado de notícias 24 horas. A emissora acaba de fechar grandes parcerias de distribuição e anunciou a estreia de seu mais novo produto jornalístico multiplataforma, o “SBT News”, para o dia 15 de dezembro.
O novo canal de notícias terá ampla distribuição tanto nas operadoras de TV por assinatura quanto nas plataformas de streaming gratuito (FAST), garantindo que o público tenha acesso à informação onde quer que esteja. O “SBT News” estará disponível nas operadoras Claro TV (canal 586), Vivo (canal 576), Sky (canal 580) e Oi (canal 175). Além disso, ele será veiculado nas principais plataformas FAST, como Samsung, LG, AOC e Roku, reforçando a aposta no consumo de conteúdo gratuito.
Fábio Faria, responsável pela implementação do canal, destacou a importância das parcerias: “Este é mais um passo importante do SBT News. Essas parcerias reforçam o nosso compromisso de levar informações de qualidade para o público onde ele estiver. O SBT News nasce sendo distribuído nas principais operadoras de TV por assinatura e nas maiores plataformas de conteúdo gratuito via FAST. Além disso, teremos uma forte presença no streaming, sendo possível assistir no + SBT e no YouTube.”
O canal já está montando um time de peso. Foram confirmados como parte do elenco de apresentadores, analistas e jornalistas nomes de grande reconhecimento como Celso Freitas, Leandro Magalhães, Raquel Landim, Sydney Rezende, Basília Rodrigues e Amanda Klein. Na direção de redação estará Camila Mattoso, enquanto a Professora Titular de Emergências Clínicas da USP, Ludhmila Hajjar, entrará no time como comentarista de saúde, com um programa próprio previsto para o próximo ano.