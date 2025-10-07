SBT lança o novo canal infantil SBT Kids

Publicidade

O SBT lança nesta semana seu novo canal infantil, o SBT Kids, disponível nas plataformas YouTube e YouTube Kids, especialmente desenvolvido para o público de zero a nove anos. O novo projeto pretende oferecer um ambiente seguro, educativo e cheio de diversão para a audiência familiar brasileira.

A programação do SBT Kids, criada e produzida internamente, apresenta um conteúdo selecionado. O canal traz “Bom Dia & Cia com Patati Patatá”, “Sábado Animado”, “Câmeras Escondidas Kids” e “O Picapau Amarelo”, além de trazer quadros inspirados na obra de Monteiro Lobato, como “Experiências do Visconde”, “Receitas da Tia Nastácia”, “Canastra da Emília”, “Serões de Dona Benta” e “Pílulas da Emília”.

O novo canal infantil do SBT disponibiliza também produções exclusivas como “Mundo Greens” com os personagens Lilo e Flora, “Charadinhas do Melô”, o podcast “Emília Podtudo” e a “Escolinha SBT Kids”. A grade também inclui clipes musicais que trazem as trilhas das novelas do SBT, músicas do Silvinho e da turma de “O Picapau Amarelo”.