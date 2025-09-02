SBT contrata o jornalista Sidney Rezende para reforçar o jornalismo

Publicidade

O SBT anunciou a contratação de Sidney Rezende, jornalista com mais de quatro décadas de carreira e passagens por grandes veículos de comunicação do Brasil. Ele chega para integrar a equipe do jornalismo da emissora, com foco no público do Rio de Janeiro e fluminense.

A chegada de Rezende faz parte de um plano de reestruturação e investimento do SBT Jornalismo. O profissional terá a função de analista político e de assuntos gerais, trazendo análises e comentários sobre os principais temas que impactam o dia a dia da população.

Participação em telejornal e no SBT News

Sidney Rezende irá atuar em duas frentes na emissora. Ele será comentarista no telejornal SBT Rio – 2ª Edição, apresentado por Lívia Mendonça, que vai ao ar de segunda a sexta, às 18h30. Além disso, o jornalista reforçará a equipe do SBT News, canal de notícias multiplataforma da empresa.

Em seu comunicado, Rezende destacou a importância de fazer parte do SBT. “Espero, ao lado do nosso time, poder ajudar a levar ao público a notícia bem explicada”, afirmou.

Ao longo de sua trajetória, Sidney Rezende esteve na fundação da GloboNews, atuou como comentarista na CNN Brasil e participou de programas especiais na TV Globo. No rádio, consolidou sua carreira em emissoras como Rádio Tupi, CBN, Rádio Globo e BandNews FM. O jornalista também produzirá reportagens especiais para o site da emissora, ampliando sua presença nas plataformas do SBT.