SBT coloca ex-ministro de Bolsonaro para comandar canal de notícias

O mercado de jornalismo televisivo brasileiro vai ganhar um novo e poderoso competidor. O Grupo Silvio Santos aprovou, nesta segunda-feira (22), o lançamento do SBT News, um canal de notícias com programação 24 horas por dia, sete dias por semana, que promete entrar de vez na briga pela liderança do segmento. A estreia está prevista para acontecer ainda em 2025.

A marca, que até agora identificava o portal de notícias da emissora, evolui para se tornar uma robusta operação multiplataforma. Para a presidente do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, a iniciativa representa um passo fundamental para o grupo. “O SBT News reafirma a televisão como instrumento de informação de qualidade e reforça nosso compromisso com um jornalismo profissional, imparcial e relevante”, declarou.

A ambição do projeto é clara e direta. Ana Karina Bortoni, CEO do Grupo Silvio Santos, destacou o caráter estratégico do lançamento, mirando no topo do pódio. “O SBT News nasce para competir em igualdade de condições com os principais players do mercado de notícias. Nossa meta é estar entre as maiores referências de jornalismo do país”, afirmou a executiva.

A implantação do novo canal será liderada por uma figura conhecida no cenário nacional: Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, e marido de Patricia Abravanel (filha de Silvio Santos). A aposta do SBT é que, até o final do ano, o SBT News já esteja disponível nas principais operadoras de TV por assinatura, além de marcar forte presença no ambiente digital, com transmissão ao vivo no YouTube e nos canais FAST das maiores fabricantes de smart TVs.