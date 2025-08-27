Buscar
Mais
    InícioTV e streamingSamsung TV Plus

    Samsung TV Plus traz maratona com lenda do cinema

    Por Redação
    Publicidade

    Samsung TV Plus preparou uma programação especial para fãs de cinema: uma maratona de filmes com o lendário Jackie Chan, ícone mundial que combina artes marciais, carisma e humor.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu WhatsApp.

    A curadoria “Jackie Chan: Um Homem, Mil Personagens” traz quatro filmes imperdíveis, disponíveis gratuitamente no serviço de steaming da Samsung.

    Publicidade

    Destaques da maratona Jackie Chan

    • A Hora do Acerto:
      Jackie Chan protagoniza cenas intensas de luta e momentos bem-humorados, equilibrando ousadia e emoção em desafios surpreendentes do começo ao fim.

    • Três Ladrões e um Bebê:
      O lado cômico do astro brilha em uma trama leve e divertida, marcada por situações hilárias e muito carinho ao cuidar de um bebê com comparsas atrapalhados.

    • Massacre no Bairro Chinês:
      Em meio à ação urbana, o filme explora temas como lealdade e sobrevivência, apresentando um Jackie Chan mais sombrio, porém fiel ao estilo acrobático de suas lutas.

    • O Mito:
      Uma mistura de história e fantasia em aventura épica, conectando arqueologia, lendas antigas e cenas grandiosas — prova da versatilidade do ator nos mais diversos gêneros cinematográficos

    Samsung TV Plus preparou uma programação especial para fãs de cinema: uma maratona de filmes com o lendário Jackie Chan, ícone mundial que combina artes marciais, carisma e humor.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu WhatsApp.

    A curadoria “Jackie Chan: Um Homem, Mil Personagens” traz quatro filmes imperdíveis, disponíveis gratuitamente no serviço de steaming da Samsung.

    Publicidade

    Destaques da maratona Jackie Chan

    • A Hora do Acerto:
      Jackie Chan protagoniza cenas intensas de luta e momentos bem-humorados, equilibrando ousadia e emoção em desafios surpreendentes do começo ao fim.

      Publicidade

    • Três Ladrões e um Bebê:
      O lado cômico do astro brilha em uma trama leve e divertida, marcada por situações hilárias e muito carinho ao cuidar de um bebê com comparsas atrapalhados.

    • Massacre no Bairro Chinês:
      Em meio à ação urbana, o filme explora temas como lealdade e sobrevivência, apresentando um Jackie Chan mais sombrio, porém fiel ao estilo acrobático de suas lutas.

    • O Mito:
      Uma mistura de história e fantasia em aventura épica, conectando arqueologia, lendas antigas e cenas grandiosas — prova da versatilidade do ator nos mais diversos gêneros cinematográficos

    Publicidade

    Recentes

    Publicidade

    Leia também

    - Publicidade -
    Publicidade
    0 Comentários
    Inline Feedbacks
    Ver todos os comentários
    - Publicidade -