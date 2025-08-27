Samsung TV Plus traz maratona com lenda do cinema

Publicidade

O Samsung TV Plus preparou uma programação especial para fãs de cinema: uma maratona de filmes com o lendário Jackie Chan, ícone mundial que combina artes marciais, carisma e humor.

A curadoria “Jackie Chan: Um Homem, Mil Personagens” traz quatro filmes imperdíveis, disponíveis gratuitamente no serviço de steaming da Samsung.

Destaques da maratona Jackie Chan