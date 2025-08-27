Samsung TV Plus traz maratona com lenda do cinema

Publicidade
O Samsung TV Plus preparou uma programação especial para fãs de cinema: uma maratona de filmes com o lendário Jackie Chan, ícone mundial que combina artes marciais, carisma e humor.
A curadoria “Jackie Chan: Um Homem, Mil Personagens” traz quatro filmes imperdíveis, disponíveis gratuitamente no serviço de steaming da Samsung.
Publicidade
Destaques da maratona Jackie Chan
-
A Hora do Acerto:
Jackie Chan protagoniza cenas intensas de luta e momentos bem-humorados, equilibrando ousadia e emoção em desafios surpreendentes do começo ao fim.
-
Três Ladrões e um Bebê:
O lado cômico do astro brilha em uma trama leve e divertida, marcada por situações hilárias e muito carinho ao cuidar de um bebê com comparsas atrapalhados.
-
Massacre no Bairro Chinês:
Em meio à ação urbana, o filme explora temas como lealdade e sobrevivência, apresentando um Jackie Chan mais sombrio, porém fiel ao estilo acrobático de suas lutas.
-
O Mito:
Uma mistura de história e fantasia em aventura épica, conectando arqueologia, lendas antigas e cenas grandiosas — prova da versatilidade do ator nos mais diversos gêneros cinematográficos
O Samsung TV Plus preparou uma programação especial para fãs de cinema: uma maratona de filmes com o lendário Jackie Chan, ícone mundial que combina artes marciais, carisma e humor.
A curadoria “Jackie Chan: Um Homem, Mil Personagens” traz quatro filmes imperdíveis, disponíveis gratuitamente no serviço de steaming da Samsung.
Publicidade
Destaques da maratona Jackie Chan
-
A Hora do Acerto:
Jackie Chan protagoniza cenas intensas de luta e momentos bem-humorados, equilibrando ousadia e emoção em desafios surpreendentes do começo ao fim.
Publicidade
-
Três Ladrões e um Bebê:
O lado cômico do astro brilha em uma trama leve e divertida, marcada por situações hilárias e muito carinho ao cuidar de um bebê com comparsas atrapalhados.
-
Massacre no Bairro Chinês:
Em meio à ação urbana, o filme explora temas como lealdade e sobrevivência, apresentando um Jackie Chan mais sombrio, porém fiel ao estilo acrobático de suas lutas.
-
O Mito:
Uma mistura de história e fantasia em aventura épica, conectando arqueologia, lendas antigas e cenas grandiosas — prova da versatilidade do ator nos mais diversos gêneros cinematográficos