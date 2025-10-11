Samsung TV Plus transmite mais um show ao vivo

Publicidade
Os fãs dos Jonas Brothers têm um encontro marcado no Samsung TV Plus neste domingo, 12 de outubro, às 22h30. O canal Cine Pipoca (2000) transmite, ao vivo, o espetáculo da turnê mundial Jonas20: Greetings From Your Hometown, diretamente de Milwaukee, Wisconsin. A apresentação celebra os 20 anos de carreira da icônica banda pop formada por Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas.
Com um repertório que atravessa gerações, o show revisita grandes sucessos que marcaram os anos 2000 e apresenta músicas mais recentes, mostrando a evolução artística do trio. Entre energia contagiante, momentos emocionantes e nostalgia, a performance reforça a conexão única que os irmãos mantêm com seus fãs há duas décadas.
A transmissão é gratuita, sem necessidade de login ou assinatura. Além da exibição ao vivo no dia 12, haverá reprises nos dias 18 de outubro, às 20h30, e 24 de outubro, às 20h30.
