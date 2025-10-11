back to top
    Samsung TV Plus transmite mais um show ao vivo

    Por Guilherme Santos
    Os fãs dos Jonas Brothers têm um encontro marcado no Samsung TV Plus neste domingo, 12 de outubro, às 22h30. O canal Cine Pipoca (2000) transmite, ao vivo, o espetáculo da turnê mundial Jonas20: Greetings From Your Hometown, diretamente de Milwaukee, Wisconsin. A apresentação celebra os 20 anos de carreira da icônica banda pop formada por Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas.

    Com um repertório que atravessa gerações, o show revisita grandes sucessos que marcaram os anos 2000 e apresenta músicas mais recentes, mostrando a evolução artística do trio. Entre energia contagiante, momentos emocionantes e nostalgia, a performance reforça a conexão única que os irmãos mantêm com seus fãs há duas décadas.

    A transmissão é gratuita, sem necessidade de login ou assinatura. Além da exibição ao vivo no dia 12, haverá reprises nos dias 18 de outubro, às 20h30, e 24 de outubro, às 20h30.

    A transmissão é gratuita, sem necessidade de login ou assinatura. Além da exibição ao vivo no dia 12, haverá reprises nos dias 18 de outubro, às 20h30, e 24 de outubro, às 20h30.

