Samsung TV Plus lança novo canal com novela brasileira

Os usuários das Smart TVs Samsung agora têm um novo destino para maratonar uma das produções bíblicas mais marcantes da dramaturgia nacional. O Samsung TV Plus, serviço de streaming gratuito da marca, anunciou o lançamento de um canal exclusivo focado inteiramente na novela Reis.

A novidade oferece aos telespectadores uma programação contínua (24 horas por dia), permitindo que o público mergulhe no universo da obra sem custos. Além da transmissão linear, o serviço também disponibiliza episódios sob demanda, dando flexibilidade para quem quer acompanhar a história no seu próprio ritmo.

Inspirada nos livros bíblicos de Samuel, Salmos, Provérbios e Crônicas, a novela Reis destaca-se pelo rigor técnico e estética apurada. A trama retrata a transição da liderança de Israel, desde o governo dos juízes até a ascensão dos grandes monarcas, explorando os conflitos políticos e espirituais que moldaram o destino da nação.