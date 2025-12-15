Saiba como assistir ao novo canal SBT News

O novo canal de notícias SBT News, que estreia nesta segunda-feira, 15 de dezembro, às 18h30, conta com distribuição na TV por assinatura, streaming e canais FAST gratuitos. Saiba onde assistir!
TV por assinatura
O SBT News estará disponível nas principais operadoras de TV paga do país, já na largada do canal.
Os números de canal confirmados são: Claro TV (586), Vivo (576), Sky (580) e Oi (175).
Onde assistir por streaming
O novo canal estará disponível no +SBT (plataforma de streaming da emissora) e no YouTube, no canal SBT News, com transmissão ao vivo da grade jornalística.
Canais FAST e smart TVs
Além da TV paga e do streaming tradicional, o SBT News chega em canais FAST, dentro de smart TVs e dispositivos conectados.
Na estreia, o canal estará presente em plataformas de TVs conectadas de marcas como Samsung TV Plus, LG Channels, AOC e Roku, dentro das ofertas de canais lineares gratuitos via Internet.