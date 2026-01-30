Saiba o que vem por aí em Fevereiro no Globoplay

- Publicidade -

O Globoplay prepara um mês de fevereiro movimentado, com produções internacionais, filmes recentes e a chegada de mais novelas clássicas e contemporâneas no catálogo.

Entre os principais destaques estão novos episódios de Marielle, O Documentário, a chegada de títulos aguardados da dramaturgia brasileira e estreias de filmes e séries internacionais ao longo do mês.

Documentário sobre Marielle Franco ganha novos episódios

O mês começa com a estreia de episódios inéditos de Marielle, O Documentário, produção original do Globoplay que aprofunda os desdobramentos do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Os novos capítulos acompanham os julgamentos dos executores e dos mandantes do crime, costurando os processos judiciais com o trabalho da Polícia Federal e relatos pessoais.

O primeiro episódio revisita o julgamento dos executores, enquanto o segundo acompanha o julgamento dos mandantes no Supremo Tribunal Federal, tendo como eixo emocional as memórias e reflexões de Mônica Benício, viúva de Marielle.

Novelas clássicas e sucessos dos anos 2000

No dia 2 de fevereiro, o Globoplay adiciona “Porto dos Milagres”, novela exibida originalmente em 2001. Ambientada em uma vila fictícia marcada pelo conflito de classes, a trama coloca frente a frente Guma, personagem de Marcos Palmeira, e o poderoso Félix, vivido por Antonio Fagundes, em uma história de ambição, resistência e disputas políticas.

Já em 9 de fevereiro, entra no catálogo “Duas Vidas”, novela de 1976 que retrata o impacto das transformações urbanas no cotidiano de uma rua do bairro do Catete, no Rio de Janeiro. O elenco reúne nomes como Betty Faria, Francisco Cuoco, Susana Vieira e Mário Gomes.

Outro destaque é “Malhação 2002”, que chega no dia 23 de fevereiro. A temporada é marcada pelo romance entre Pedro e Júlia, interpretados por Henri Castelli e Juliana Silveira, além de trazer nomes que depois se tornariam grandes estrelas, como Cauã Reymond.

Séries internacionais e dramas recentes

Entre as séries licenciadas, o Globoplay estreia em 5 de fevereiro o drama sul-coreano “Beleza Verdadeira”. A trama acompanha uma adolescente insegura que transforma sua vida ao aprender técnicas de maquiagem, mas passa a enfrentar o peso de manter as aparências.

No dia 12 de fevereiro, chega a 26ª temporada de “Law & Order: SVU”, com novos casos investigados pela Unidade de Vítimas Especiais de Manhattan, liderada por Mariska Hargitay e Ice-T. A série segue como uma das franquias policiais mais longevas da TV.

Filmes inéditos e histórias de suspense

O calendário de fevereiro também inclui lançamentos de vários filmes. Em 7 de fevereiro, estreia “Roubo do Cão”, comédia que gira em torno de uma chihuahua que vira fenômeno nas redes sociais e se torna alvo de um plano inusitado envolvendo um casal de atores em crise.

No dia 14 de fevereiro, o suspense “Presenças Ocultas” acompanha um homem atormentado por pesadelos sobrenaturais após um ataque brutal durante uma viagem com sua esposa grávida. O filme é estrelado por Alberto Ammann e Yalitza Aparicio.

Já em 21 de fevereiro, entra no catálogo “Blindado”, produção de ação com Sylvester Stallone, que acompanha um pai e um filho presos em uma emboscada durante um serviço de transporte de valores.

Encerrando o mês, em 28 de fevereiro, o drama “Manas” apresenta a história de uma adolescente de 13 anos que vive na Ilha do Marajó e enfrenta um ciclo de violência em busca de liberdade e um futuro diferente. O elenco conta com Jamilli Correa, Dira Paes e Rômulo Braga.

Novela mexicana e clássico dos anos 80

No dia 16 de fevereiro, o Globoplay adiciona “Bandidos da Falange”, produção exibida originalmente em 1983, que acompanha a busca por diamantes escondidos após a morte de um criminoso durante confronto com a polícia. A trama reúne grandes nomes da teledramaturgia brasileira, como Betty Faria, José Wilker, Stênio Garcia e Marieta Severo.

Já em 23 de fevereiro, estreia “Estranho Poder”, novela mexicana que mistura melodrama e elementos sobrenaturais ao contar a história de um empresário envolvido em um culto demoníaco. O elenco traz Fernando Colunga e Marlene Favela.