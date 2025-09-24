Retorno de “Jimmy Kimmel Live” explode em audiência e quebra recordes

Publicidade

Após uma suspensão controversa, o retorno de “Jimmy Kimmel Live” à ABC na última terça-feira foi um sucesso estrondoso, registrando uma audiência de 6,3 milhões de telespectadores. O número representa o episódio regular mais assistido na história do programa.

Historicamente, o talk show só alcançou uma audiência maior em duas ocasiões especiais: episódios que foram ao ar aos domingos, logo após o Super Bowl de 2006 e o Oscar de 2014. A transmissão de terça-feira marcou um aumento impressionante de 343% em comparação com a média da temporada anterior, que era de 1,4 milhão de espectadores.

Os dados preliminares da Nielsen indicam que o número poderia ter sido ainda maior. No entanto, grandes grupos de emissoras, como Nexstar e Sinclair, continuaram a boicotar o programa mesmo após a suspensão ser revertida pela Disney, o que impediu que o episódio fosse exibido em 23% dos lares americanos.

No público-alvo de adultos entre 18 e 49 anos, o programa alcançou uma classificação de 0.87, um crescimento de 568% em relação à média anterior de 0.13, sendo a melhor performance demográfica para um episódio regular desde 2015.

Durante seu monólogo de abertura, Kimmel não perdeu a chance de ironizar os críticos que, durante os seis dias em que esteve fora do ar, afirmaram que seu programa “não tinha audiência“. “Bem, hoje à noite eu tenho!“, disse ele. “A tentativa de me cancelar saiu pela culatra. [Trump] forçou milhões de pessoas a assistir ao programa. Isso falhou grandemente“, brincou o apresentador.

Kimmel dedicou grande parte do monólogo para enfatizar a importância da liberdade de expressão. Ele agradeceu o apoio de colegas e, surpreendentemente, de figuras conservadoras que, apesar das divergências políticas, defenderam seu direito de se expressar. “Quero agradecer às pessoas que não apoiam meu programa ou o que eu acredito, mas que apoiam meu direito de compartilhar essas crenças de qualquer maneira. Pessoas que eu nunca imaginaria, como Ben Shapiro, Candace Owens, Mitch McConnell e até meu velho amigo Ted Cruz“, declarou Kimmel, reconhecendo a coragem deles em se posicionar contra a pressão política.