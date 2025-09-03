RecordPlus lança 4 novos canais ao vivo em streaming

Publicidade

A Record inicia uma nova fase em sua plataforma de streaming, o RecordPlus (antigo PlayPlus), e anuncia uma parceria estratégica com a OffGrid, principal provedora e distribuidora de canais externos para plataformas de TV conectada no Brasil. A partir de 4 de setembro, o streaming contará com lançamento de quatro novos canais gratuitos:

Manual do Mundo : Canal de ciência, educação e curiosidades, referência nacional, com programação 24 horas disponível em português. A OffGrid potencializa o alcance de um dos maiores canais educativos do país, com mais de 18 milhões de inscritos.

Desimpedidos : O universo do futebol aliado ao humor e entretenimento. Com apresentadores descontraídos, o canal atrai tanto os mais fanáticos quanto quem busca diversão no esporte.

Acelerados : Maior referência em cultura automotiva do Brasil, comandado por Rubens Barrichello e Gerson Campos. Conteúdo sobre carros, velocidade e supercarros, para amantes do automobilismo e curiosos.

Canal do Artesanato: Parceria com a Casa do Artesanato, o maior mercado físico e online de artesanato, reunindo arte, criatividade e experiências variadas sobre o universo artesanal.

Com programação ao vivo e on demand, o RecordPlus inclui ainda o sinal da Record nacional, opções locais das principais cidades, Record News, Rádio Sociedade, realities, novelas, jornalismo, entretenimento e uma biblioteca com mais de 1.500 títulos.