    Qual o impacto da IA nas estratégias da Claro?

    Por Redação
    O CMO da ClaroMarcio Carvalho, foi o entrevistado no novo episódio do podcast CMO Playbook, conduzido por Rapha Avellar. Na conversa, ele abordou as estratégias de liderança e marketing da empresa, hoje um dos maiores anunciantes do país, e como a IA tem otimizado processos na operadora.
    Marcio compartilhou insights sobre como navega no mercado dinâmico de telecomunicações, administrando quase 1 bilhão de reais em orçamento e impactando centenas de milhões de clientes ativos diariamente.
    Principais Destaques
    • Marcio enfatizou a importância das lojas físicas no setor de telecom, revelando que cerca de 30% das vendas são concretizadas nesses pontos.
    • O executivo da Claro abordou a necessidade de inovar no uso de inteligência artificial dentro do time para otimizar entregas e decisões de marketing.
    • Mostrou ainda como lida com os constantes desafios de engajar a marca em um ecossistema digital fragmentado, destacando que “o marketing e a vida estão muito complexos e a audiência está muito mais fragmentada”.
    • Marcio abordou, ainda, o futuro das comunicações, como o avanço do 5G, a importância do meio físico e digital, e o papel da TV por assinatura nesse novo cenário.
    O podcast está disponível na integra no YouTube. Confira o episódio:
