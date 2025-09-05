back to top
    Primeira ‘live’ da GE TV atinge milhões no YouTube

    Por Guilherme Santos
    A GE TV, nova aposta do Grupo Globo para transmissões esportivas digitais, estreou nesta quinta, 4 de setembro, já quebrando recordes: em menos de 24 horas, o canal soma quase 7 milhões de inscritos no YouTube, consolidando sua presença entre os maiores do segmento esportivo online do país.

    GE TV estreia com Brasil x Chile

    Logo na primeira noite, a transmissão do jogo da seleção brasileira contra o Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo atraiu mais de 1 milhão de usuários simultâneos acompanhando ao vivo — e em menos de 5 horas, o evento superava 6,8 milhões de visualizações totais. A partida, exibida direto do Maracanã com uma equipe formada por Fred Bruno, Mariana Spinelli, Jorge Iggor, Bruno Formiga, Luana Maluf, Sofia Miranda, Jordana Araújo e Andre Balada, marcou o início do novo canal.

    Novo modelo multiplataforma

    A GE TV estreia substituindo o sinal do GE FAST, e já está no ar via YouTube, TikTok, Globoplay, Samsung TV Plus, Claro tv+, Vivo Play e Oi TV, e chega em breve também ao TCL Channel e LG Channels. Além das transmissões ao vivo, o canal oferece mesacasts, pré-jogos, melhores momentos, lives e cobertura interativa dos principais eventos esportivos, apostando em linguagem moderna e irreverente para dialogar com públicos jovens e conectados.

    GE TV x CazéTV

    A estreia de GE TV representa uma virada no ecossistema esportivo digital da Globo, competindo diretamente na audiência dos streams esportivos liderados por plataformas como CazéTV. O canal já prepara transmissões futuras de grandes eventos internacionais e nacionais: Libertadores, NFL, Brasileirão Série A, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Seleções Brasileiras (masculina e feminina), Brasileiro Feminino Série A, Liga das Nações de Vôlei, WSL (World Surf League), SLS (Street League Skateboarding), entre outros.

