Por pressão política, ABC tira do ar um de seus mais antigos talk-shows

Publicidade

A rede americana ABC, pertencente ao grupo Disney, suspendeu o programa “Jimmy Kimmel Live!” por tempo indeterminado após comentários do apresentador sobre o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk.

Durante seu monólogo de segunda-feira, Kimmel afirmou que apoiadores do movimento MAGA (Make America Great Again, ligado ao presidente Donald Trump) estavam tentando capitalizar politicamente o trágico evento, gerando grande repercussão nacional.

Kimmel ironizou em seu talk show tanto a repercussão política quanto as homenagens prestadas, incluindo as bandeiras a meio haste e o próprio presidente Trump, que comemorou publicamente a suspensão do apresentador, chamando a decisão da ABC de “ótima notícia para a América“. A Nexstar Media Group, responsável por dezenas de afiliadas locais da ABC, interrompeu a exibição do programa, classificando as declarações do humorista como “ofensivas e insensíveis em um momento crítico do discurso político americano”.

Publicidade

Reações

Organizações e defensores da liberdade de expressão criticaram a suspensão, afirmando que a medida representa uma ameaça à livre manifestação de ideias e que evidencia uma crescente tensão entre entretenimento, política e pressões regulatórias na mídia. O caso já está gerando debates públicos sobre limite da opinião em espaços televisivos, com autoridades como o presidente da FCC sugerindo medidas ainda mais duras caso a emissora não punisse Kimmel.

A suspensão evidencia o poder da política sobre o entretenimento televisivo americano e prenuncia novos embates sobre liberdade de expressão em talk shows e programas de humor. Qual é a sua opinião?