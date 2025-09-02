Polícia em ação retorna ao A&E com episódios inéditos

Publicidade

A série “Polícia em Ação” (Live PD: Police Patrol) está de volta ao A&E com novos episódios, prometendo uma visão sem filtros do dia a dia das forças policiais nos Estados Unidos. A partir desta sexta-feira, 5 de setembro, às 17h30, as câmeras voltam a registrar as tensões e os perigos enfrentados pelos agentes da lei, de costa a costa.

Cenas da Vida Real

Com um formato que capta situações reais através de câmeras fixas e portáteis, a série oferece um olhar transparente para as interações diárias entre policiais e civis. Os episódios mostram de tudo um pouco, desde apreensões de drogas e perseguições em alta velocidade até casos de violência doméstica e gangues.

Maratona de Estreia

Para marcar o retorno, o A&E exibirá seis episódios em sequência. No primeiro deles, o público poderá ver a captura de um touro solto no Texas, um acidente de carro na Flórida e uma perseguição em Oklahoma.

A maratona continua com um caso de apreensão de drogas em Utah, uma perseguição em alta velocidade no Kentucky e uma perseguição a pé em Connecticut. A programação também incluirá cenas de um motorista bêbado na Flórida, uma agressão na Carolina do Sul e um tiroteio entre gangues em Connecticut, reforçando o ritmo frenético e imprevisível do trabalho policial.