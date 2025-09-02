Pluto TV renova grade com 6 novos canais

Publicidade

A Pluto TV está renovando sua programação com a chegada de novos canais e a saída de outros. As mudanças já estão valendo, e o público pode conferir as novidades no streaming gratuito.

Entre os canais que chegam, o destaque é o Pluto TV Star Trek, uma parada obrigatória para os fãs da franquia. O canal vai exibir 24 horas por dia todos os filmes da saga da tripulação da Enterprise, reunindo tudo em um só lugar.

Outras adições interessantes são:

Nature Time : Dedicado à natureza, o canal traz documentários e histórias sobre a vida selvagem ao redor do mundo.

: Dedicado à natureza, o canal traz documentários e histórias sobre a vida selvagem ao redor do mundo. Pluto TV História : Este canal, que substitui o Pluto TV Documentários, foca em histórias reais e inacreditáveis, prometendo abrir os olhos dos espectadores para um mundo autêntico.

: Este canal, que substitui o Pluto TV Documentários, foca em histórias reais e inacreditáveis, prometendo abrir os olhos dos espectadores para um mundo autêntico. MTV On Tour! : Ideal para os amantes de música, o canal oferece playlists das maiores estrelas que estão em turnê.

: Ideal para os amantes de música, o canal oferece playlists das maiores estrelas que estão em turnê. Charmed: Jovens Bruxas : Para os fãs de séries, o canal traz a história das irmãs Halliwell e seus poderes mágicos.

: Para os fãs de séries, o canal traz a história das irmãs Halliwell e seus poderes mágicos. NCIS: O Melhor de Tony & Ziva: Canal focado no relacionamento dos personagens Tony DiNozzo e Ziva David, exibindo os melhores episódios da dupla antes da estreia da nova série no Paramount+.

Em contrapartida, os canais Pluto TV Younger, Manual do Mundo, Pluto TV Comédia e Pluto TV Documentários deixam o serviço.