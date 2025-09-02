Buscar
    Pluto TV renova grade com 6 novos canais

    Por Ricardo Marques
    A Pluto TV está renovando sua programação com a chegada de novos canais e a saída de outros. As mudanças já estão valendo, e o público pode conferir as novidades no streaming gratuito.

    Entre os canais que chegam, o destaque é o Pluto TV Star Trek, uma parada obrigatória para os fãs da franquia. O canal vai exibir 24 horas por dia todos os filmes da saga da tripulação da Enterprise, reunindo tudo em um só lugar.

    Outras adições interessantes são:

    • Nature Time: Dedicado à natureza, o canal traz documentários e histórias sobre a vida selvagem ao redor do mundo.
    • Pluto TV História: Este canal, que substitui o Pluto TV Documentários, foca em histórias reais e inacreditáveis, prometendo abrir os olhos dos espectadores para um mundo autêntico.
    • MTV On Tour!: Ideal para os amantes de música, o canal oferece playlists das maiores estrelas que estão em turnê.
    • Charmed: Jovens Bruxas: Para os fãs de séries, o canal traz a história das irmãs Halliwell e seus poderes mágicos.
    • NCIS: O Melhor de Tony & Ziva: Canal focado no relacionamento dos personagens Tony DiNozzo e Ziva David, exibindo os melhores episódios da dupla antes da estreia da nova série no Paramount+.

    Em contrapartida, os canais Pluto TV Younger, Manual do Mundo, Pluto TV Comédia e Pluto TV Documentários deixam o serviço.

