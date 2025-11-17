Paramount vende mais um canal na América Latina

A Paramount Skydance confirmou na última sexta-feira (14) a venda de suas ações no canal de televisão aberta chileno Chilevisión para o Vytal Group. A transação faz parte da estratégia global da Paramount Skydance de otimizar seu portfólio e intensificar seu foco nos serviços direct-to-consumer (DTC) em mercados latino-americanos considerados chave.

A notícia surge na mesma semana em que a Paramount divulgou seu primeiro relatório de resultados trimestrais após a fusão com a Skydance, e logo após a venda da Telefe, na Argentina.

Novo Comando com Nomes de Peso na América Latina

O Vytal Group, responsável pela aquisição, é uma holding liderada por importantes executivos e produtores de mídia da América Latina:

Tomás Yankelevich: Produtor de televisão e executivo argentino de grande prestígio, com histórico de liderança na argentina Telefe e em equipes de conteúdo da Warner Bros. Discovery (WBD) na América Latina e US Hispanic.

Jorge Carey: Atual presidente da CNN Chile. Carey retornará ao canal para assumir como CEO do Chilevisión. Ele já foi presidente-executivo do canal entre 2017 e 2021, período em que a emissora saltou da quarta para a primeira posição em audiência.

Edgar Spielmann: Outro executivo com forte atuação na indústria.

Em nota, Kevin MacLellan, presidente de distribuição global e internacional da Paramount, afirmou que o Chilevisión é “um dos canais mais assistidos no Chile hoje, bem como o mais valorizado pelo público, e estamos confiantes de que continuará a crescer sob sua nova liderança.“

Contexto da Venda e Movimentações da Paramount

A decisão da Paramount Skydance de se desfazer do Chilevisión (e da Telefe, vendida no final de outubro) faz parte de uma estratégia mais ampla de redução de ativos na América Latina, iniciada há mais de um ano. A empresa busca reduzir sua força de trabalho em cerca de 1.600 postos de trabalho como parte desta reestruturação.

Apesar das vendas, a América Latina continua sendo um mercado de crescimento estratégico para a nova Paramount. Durante a apresentação de resultados, a empresa indicou que planeja fortalecer o foco em regiões com “alto potencial de crescimento, como América Latina, Canadá e partes da Europa, Oriente Médio e África”, impulsionando o serviço Paramount+.

A conclusão oficial da venda do Chilevisión, que atualmente está sob a direção executiva de Iñaki Vicente, ainda depende da aprovação das autoridades regulatórias chilenas.