Outubro: estas são as estreias do mês no Prime Video

O Prime Video traz várias novidades no mês de outubro. Entre filmes inéditos, novas séries e novas temporadas de sucessos como “The Walking Dead: Daryl Dixon”, o streaming da Amazon prepara mais de 15 estreias. Confira a lista completa com o que vem por ai!
1º de outubro
• Jogo Sujo (Play Dirty, 2025)
3 de outubro
• Sanda – Temporada 1 (Sanda S1, 2025)
• Zoe, Minha Amiga Morta (My Dead Friend Zoe, 2024)
9 de outubro
• Lições de Liberdade (The Penguin Lessons, 2024)
10 de outubro
• Em Chamas (On Fire, 2023)
• Os 39 – Temporada 1 (Los 39 S1, 2025)
16 de outubro
• Nossa Culpa (Culpa Nuestra, 2025)
17 de outubro
• Invencível (Unbreakable Boy, 2025)
20 de outubro
• The Walking Dead: Daryl Dixon – Temporada 3 (The Walking Dead: Daryl Dixon S3, 2025)
22 de outubro
• Harlan Coben Lázarus – Temporada 1 (Harlan Coben’s Lazarus S1, 2025)
24 de outubro
• Eden (Eden, 2024)
28 de outubro
• O Amigo (The Friend, 2024)
29 de outubro
• Hazbin Hotel – Temporada 2 (Hazbin Hotel S2, 2025)
• Hedda (Hedda, 2025)
31 de outubro
• Cometierra – Temporada 1 (Cometierra S1, 2025)
• Tremembé – Temporada 1 (Tremembé S1, 2025)