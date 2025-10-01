back to top
    Outubro: estas são as estreias do mês no Prime Video

    Por Redação
    O Prime Video traz várias novidades no mês de outubro. Entre filmes inéditos, novas séries e novas temporadas de sucessos como “The Walking Dead: Daryl Dixon”, o streaming da Amazon prepara mais de 15 estreias. Confira a lista completa com o que vem por ai!

    1º de outubro
    Jogo Sujo (Play Dirty, 2025)

    3 de outubro
    Sanda – Temporada 1 (Sanda S1, 2025)
    Zoe, Minha Amiga Morta (My Dead Friend Zoe, 2024)

    9 de outubro
    Lições de Liberdade (The Penguin Lessons, 2024)

    10 de outubro
    Em Chamas (On Fire, 2023)
    Os 39 – Temporada 1 (Los 39 S1, 2025)

    16 de outubro
    Nossa Culpa (Culpa Nuestra, 2025)

    17 de outubro
    Invencível (Unbreakable Boy, 2025)

    20 de outubro
    The Walking Dead: Daryl Dixon – Temporada 3 (The Walking Dead: Daryl Dixon S3, 2025)

    22 de outubro
    Harlan Coben Lázarus – Temporada 1 (Harlan Coben’s Lazarus S1, 2025)

    24 de outubro
    Eden (Eden, 2024)

    28 de outubro
    O Amigo (The Friend, 2024)

    29 de outubro
    Hazbin Hotel – Temporada 2 (Hazbin Hotel S2, 2025)
    Hedda (Hedda, 2025)

    31 de outubro
    Cometierra – Temporada 1 (Cometierra S1, 2025)
    Tremembé – Temporada 1 (Tremembé S1, 2025)

