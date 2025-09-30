Outubro: Confira os destaques do Adrenalina Pura+

Publicidade

O serviço de streaming por assinatura Adrenalina Pura+ preparou um mês de outubro explosivo para os fãs de ação, suspense e drama. O canal, especializado em conteúdo de alta tensão, traz três grandes estreias exclusivas, com destaque para um filme inédito que mergulha no perigoso universo da realidade virtual.

Inédito “Game Mortal” e Suspense Pós-Nuclear

A principal atração do mês é o longa inédito “Game Mortal” (Latency), que estreia com exclusividade em 9 de outubro. O filme de suspense e ficção científica, dirigido por James Croke, acompanha Hana (Sasha Luss), uma jogadora profissional que usa os games como refúgio de sua fobia social.

Sua vida muda quando ela testa um novo equipamento que interpreta a atividade elétrica do cérebro para aprimorar o desempenho no jogo. No entanto, Hana logo suspeita que o dispositivo está, na verdade, manipulando seus pensamentos, levando-a a uma luta desesperada para manter o controle de sua própria mente.

Outra estreia exclusiva imperdível é o suspense de sobrevivência “Sem Saída” (Bunker), que chega ao catálogo em 23 de outubro. O filme é estrelado por Devon Sawa (Premonição), Katie Cassidy (Superman: O Retorno) e Tyrese Gibson (Velozes & Furiosos 6). A trama se passa durante a festa de aniversário de um veterano militar, Dell Gaeta, que é interrompida por um alerta de ataque nuclear. Preso em um abrigo subterrâneo com a esposa grávida e amigos, o grupo perde o contato com o exterior e entra em pânico quando o oxigênio e a energia começam a acabar, com a esposa de Dell entrando em trabalho de parto prematuro.

Estreia de peso nas séries com astro de Game of Thrones

O mês de lançamentos começa logo no dia 2 de outubro com a chegada da aclamada série norueguesa “Identidade Roubada” (Twin).

A produção tem no elenco e na direção Kristofer Hivju, ator que ficou mundialmente famoso como Tormund Giantsbane em Game of Thrones. Hivju interpreta um papel duplo como os irmãos gêmeos Erik e Adam. A trama de oito episódios se desenrola após a esposa de Adam, Ingrid (Rebekka Nystabakk), matar o marido acidentalmente. Para evitar a prisão e ser separada das filhas, ela convence o cunhado, Erik, a assumir a identidade do irmão falecido.

O Adrenalina Pura+ é fruto de uma parceria exclusiva entre a SOFA DGTL e a CALIFORNIA FILMES, e celebra 5 anos em 2025. O serviço de streaming custa R$ 14,90 mensais e está disponível para assinatura no Apple TV, Prime Video e Claro TV+.

A marca também oferece o canal FAST Adrenalina Pura TV gratuitamente em plataformas como YouTube, Pluto TV, Samsung TV Plus, TCL Channels, LG Channels e Roku.