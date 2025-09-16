back to top
    Outubro: Confira as principais estreias do Telecine Premium

    Por Ricardo Marques
    O mês de outubro no Telecine Premium promete ser assustador e divertido, com uma programação de peso para as noites de sábado. O canal preparou uma seleção de superestreias que inclui suspense, animação e até uma produção original.

    A programação começa no dia 4 de outubro com a estreia de “A Teia”. No filme, um ex-detetive de homicídios, que sofre de perda de memória, precisa resolver um assassinato brutal do qual não consegue se lembrar. A busca por respostas o leva a segredos obscuros de seu próprio passado.

    No dia 11 de outubro, a diversão é garantida com a chegada de “Patrulha Canina – Um Filme Superpoderoso”. A animação mostra como os filhotes ganham superpoderes após a queda de um meteoro mágico na cidade. No entanto, a alegria dura pouco, pois o maior inimigo da patrulha escapa da prisão e ameaça os novos poderes.

    No dia 18 de outubro, os assinantes conferem a produção original “Quem É Morto Sempre Aparece”. Aloísio é um milionário que vive recluso em sua cobertura cercado de obras de arte. Até que um dia é encontrado morto pelo porteiro do prédio.

    Para fechar o mês do Dia das Bruxas com chave de ouro, o Telecine Premium exibe, no dia 25 de outubro, a aguardada sequência “Jogos Mortais X”. O filme traz de volta John Kramer, o infame Jigsaw. Em busca de uma cura no México, ele descobre que foi enganado por uma farsa e decide se vingar. A partir daí, o público pode esperar as armadilhas sádicas e engenhosas que marcaram a franquia.

    Todas as superestreias serão exibidas aos sábados, às 22h, no Telecine Premium.

     

