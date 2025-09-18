Outubro: Confira as principais estreias da HBO na TV paga

Publicidade

O canal de TV por assinatura HBO preparou diversas novidades para sua principal sessão de filme. As estreias acontecem todo sábado, a partir das 22h. Confira abaixo os destaques do mês:

As novidades começam no dia 4 de outubro com A Substância. Elisabeth Sparkle, renomada por um programa de aeróbica, enfrenta um golpe devastador quando seu chefe a demite. Em meio ao seu desespero, um laboratório lhe oferece uma substância que promete transformá-la em uma versão aprimorada.

Extermínio: A Evolução é a novidade do dia 11 de outubro. Ainda vivendo em quarentena devido ao vírus da raiva, um sobrevivente decide se aventurar no coração sombrio do continente. Ele logo descobre uma mutação que se espalhou não apenas para os infectados, mas também para outros sobreviventes.

No dia 18 de outubro, o público confere Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Cinco amigos causam um acidente de carro fatal e encobrem seu envolvimento mantendo segredo em vez de enfrentar as consequências. Um ano depois, eles se veem perseguidos por um assassino misterioso que sabe o que eles fizeram no verão passado.

A estreia do dia 25 ainda não foi divulgada oficialmente pela HBO.