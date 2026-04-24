Ao vivo: Canal UOL vai transmitir mais uma modalidade esportiva

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O UOL anunciou uma expansão estratégica em sua cobertura esportiva ao firmar uma parceria com o WGP Kickboxing, uma das maiores organizações da modalidade na América Latina. O acordo transforma o ecossistema do portal na nova janela de exibição da liga, com transmissões multiplataforma que incluem o Canal UOL, UOL Play e o YouTube do UOL Esporte.

A estreia da nova parceria já tem data marcada: este sábado, 25 de abril, a partir das 20h30, com a transmissão do WGP 85, direto de Brasília. A cobertura terá a voz de André Bastos na narração e análises técnicas de Cesar Almeida.

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A parceria com o WGP é apenas uma peça do tabuleiro de lutas do UOL para 2026. A plataforma garantiu um calendário que intercala os eventos nacionais do WGP com os tradicionais torneios japoneses do K-1, consolidando-se como um destino obrigatório para os fãs de trocação.

Agenda de Transmissões 2026

Confira os próximos eventos confirmados na grade do Canal UOL:

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25 de abril — WGP 85 (Brasília – DF) 23 de maio, às 18h30 — K-1 World Max + WGP 2026 (São Paulo – SP) 31 de maio, às 12h — K-1 Japão (Tóquio) 20 de julho, às 12h — K-1 DONTaKU (Fukuoka) 8 de agosto, às 18h30 — WGP 86 (Brasília – DF) 12 de setembro, às 12h — K-1 World Max 26 (Tóquio) 26 de setembro, às 18h30 — K-1 HW + WGP 2026 (Distrito Federal) Outubro (data e local a definir) — WGP 87 23 de novembro, às 12h — K-1 Japão (Tóquio) 29 de dezembro, às 12h — K-1 World Max Final (Yokohama)



Onde assistir ao Canal UOL

Além das plataformas digitais, o Canal UOL mantém forte presença nas principais operadoras de TV por assinatura e serviços de TV gratuita via streaming (FAST):

Claro tv+: Canal 549

Vivo TV: Canal 613

Sky: Canal 88

Zapping: Canal 64

Samsung TV Plus: Canal 2074