Oi TV lança novos planos pós-pago: ficou mais caro?

A Oi TV, agora sob nova gestão (Mileto Tecnologia), anuncia uma reestruturação completa em seus planos de TV por assinatura via satélite, oferecendo novas opções de pacotes que buscam equilibrar canais, qualidade HD e preços, após um ano de forte flutuação nos valores para o consumidor.

A mudança ocorre em um momento crucial após a aquisição da Oi TV pela Mileto Tecnologia, que assume a responsabilidade total pela operação, comercialização e atendimento aos clientes do serviço de DTH (Direct-to-Home).

Os Novos Pacotes e seus Preços

Os novos planos marcam a saída dos nomes “Start”, “MIX” e “Total”, adotando nomenclaturas que destacam o conteúdo oferecido. A nova grade traz quatro pacotes distintos, com destaque para a alta quantidade de canais em HD.

Plano Canais Totais Canais em HD Preço Mensal Equivalente Antigo Destaque de Conteúdo Diversão 119 29 R$ 94,90 Start Grade de entrada Família 170 63 R$ 149,90 MIX Maior variedade de canais Futebol Total 175 68 R$ 209,90 Família + Premiere Foco em esportes Emoção Total 191 84 R$ 309,90 Família + Premiere, Telecine e HBO Pacote premium completo

Comparativo de Preços: Estabilidade Após Flutuação

Os novos valores mostram um esforço da nova administração para estabilizar a política de preços, especialmente após a forte volatilidade observada em 2024.

O plano de entrada, Diversão (antigo Start), retorna ao patamar de R$ 94,90 mensais, o mesmo preço que havia sido praticado em junho de 2024. Este valor representa um alívio para o consumidor, já que em outubro de 2024, o pacote equivalente chegou a custar R$ 149,90, um aumento de mais de 57% em relação ao preço de junho.

Já o novo plano Família (antigo MIX), com 170 canais (63 em HD) por R$ 149,90, também traz uma estabilidade em relação aos R$ 169,90 cobrados em outubro de 2024. No entanto, o preço é superior aos R$ 124,90 de junho de 2024.

O pacote Futebol Total, que inclui os canais Premiere, estreia por R$ 209,90, o mesmo preço que a operadora cobrava pelo antigo pacote Top/Total HD em outubro de 2024, mas agora com um foco bem definido no conteúdo esportivo.

O plano Emoção Total, o mais robusto da grade, oferece a combinação completa de canais com a inclusão de pacotes premium (Premiere, Telecine e HBO) por R$ 309,90.