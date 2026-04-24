Novela turca que virou febre vai passar de graça no YouTube

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Uma das maiores comédias românticas da teledramaturgia turca acaba de ganhar data para estrear no Brasil — e não será em nenhuma plataforma paga. “Amor de Aluguel” (Kiralık Aşk) chega ao YouTube no dia 4 de maio pelo canal Noverama TV, com 148 capítulos dublados e exibição diária de segunda a sábado, às 19h.

O projeto nasce de uma parceria entre o YouTube e a produtora SOFA DGTL e aposta numa lógica simples: levar para o digital o ritual de “novela das sete” que o brasileiro já conhece da TV aberta. A diferença é que, aqui, o conteúdo é gratuito, sob demanda e otimizado por dados de audiência.

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Por que “Amor de Aluguel” importa

A trama acompanha Defne (Elçin Sangu), uma jovem que aceita um acordo inusitado: conquistar o rico designer Ömer (Barış Arduç) em troca de dinheiro para ajudar sua família. O que começa como um plano calculado vira uma história que mistura romance, humor e emoção — fórmula que transformou a série em sucesso em dezenas de países.

A química entre Sangu e Arduç é apontada como o principal motor de engajamento da produção, especialmente entre o público feminino. A novela já conta com uma base de fãs consolidada no Brasil antes mesmo da estreia oficial dublada.

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O avanço turco no mercado brasileiro

Os números ajudam a entender a aposta. Segundo pesquisa da UFPR de 2025, as produções turcas alcançam 91,9% de taxa de fidelização entre seus espectadores no Brasil — um índice que desafia até a hegemonia da teledramaturgia nacional. E o YouTube já é a plataforma preferida de 40,8% desse público, à frente de Netflix e Globoplay, de acordo com levantamento do Mundo do Marketing.

“O lançamento de novelas diárias no YouTube segue a mesma lógica já vista no esporte: transformar conteúdo em um hábito de consumo contínuo”, afirma Fabio Lima, CEO da SOFA DGTL. Segundo ele, o crescimento das TVs conectadas fez o digital ocupar a tela principal da casa.

Um novo território para anunciantes

Para além da audiência, o movimento abre uma frente comercial relevante. Esly Paiva, líder de conteúdo de marca do Google Brasil, classifica o fenômeno como uma oportunidade de criar um ecossistema premium de publicidade ao redor das novelas — algo que une o apelo global do gênero turco à escalabilidade do YouTube.

Na prática, o Noverama TV funciona como um teste de conceito: se a exibição diária engatar no digital, o modelo pode se expandir para outros títulos e formatos, criando uma grade fixa de novelas dentro da plataforma.

Serviço

Título : Amor de Aluguel (Kiralık Aşk)

: Amor de Aluguel (Kiralık Aşk) Estreia : 4 de maio de 2026

: 4 de maio de 2026 Exibição : segunda a sábado, às 19h

: segunda a sábado, às 19h Capítulos : 148 (previsão de exibição até o fim de outubro)

: 148 (previsão de exibição até o fim de outubro) Onde assistir: YouTube — canal Noverama TV (gratuito)

E você, topa trocar a TV aberta pelo YouTube na hora da novela das sete?