Novela turca que virou febre vai passar de graça no YouTube

Uma das maiores comédias românticas da teledramaturgia turca acaba de ganhar data para estrear no Brasil — e não será em nenhuma plataforma paga. “Amor de Aluguel” (Kiralık Aşk) chega ao YouTube no dia 4 de maio pelo canal Noverama TV, com 148 capítulos dublados e exibição diária de segunda a sábado, às 19h.
O projeto nasce de uma parceria entre o YouTube e a produtora SOFA DGTL e aposta numa lógica simples: levar para o digital o ritual de “novela das sete” que o brasileiro já conhece da TV aberta. A diferença é que, aqui, o conteúdo é gratuito, sob demanda e otimizado por dados de audiência.
Por que “Amor de Aluguel” importa
A trama acompanha Defne (Elçin Sangu), uma jovem que aceita um acordo inusitado: conquistar o rico designer Ömer (Barış Arduç) em troca de dinheiro para ajudar sua família. O que começa como um plano calculado vira uma história que mistura romance, humor e emoção — fórmula que transformou a série em sucesso em dezenas de países.
A química entre Sangu e Arduç é apontada como o principal motor de engajamento da produção, especialmente entre o público feminino. A novela já conta com uma base de fãs consolidada no Brasil antes mesmo da estreia oficial dublada.
O avanço turco no mercado brasileiro
Os números ajudam a entender a aposta. Segundo pesquisa da UFPR de 2025, as produções turcas alcançam 91,9% de taxa de fidelização entre seus espectadores no Brasil — um índice que desafia até a hegemonia da teledramaturgia nacional. E o YouTube já é a plataforma preferida de 40,8% desse público, à frente de Netflix e Globoplay, de acordo com levantamento do Mundo do Marketing.
“O lançamento de novelas diárias no YouTube segue a mesma lógica já vista no esporte: transformar conteúdo em um hábito de consumo contínuo”, afirma Fabio Lima, CEO da SOFA DGTL. Segundo ele, o crescimento das TVs conectadas fez o digital ocupar a tela principal da casa.
Um novo território para anunciantes
Para além da audiência, o movimento abre uma frente comercial relevante. Esly Paiva, líder de conteúdo de marca do Google Brasil, classifica o fenômeno como uma oportunidade de criar um ecossistema premium de publicidade ao redor das novelas — algo que une o apelo global do gênero turco à escalabilidade do YouTube.
Na prática, o Noverama TV funciona como um teste de conceito: se a exibição diária engatar no digital, o modelo pode se expandir para outros títulos e formatos, criando uma grade fixa de novelas dentro da plataforma.
Serviço
- Título: Amor de Aluguel (Kiralık Aşk)
- Estreia: 4 de maio de 2026
- Exibição: segunda a sábado, às 19h
- Capítulos: 148 (previsão de exibição até o fim de outubro)
- Onde assistir: YouTube — canal Noverama TV (gratuito)
E você, topa trocar a TV aberta pelo YouTube na hora da novela das sete?