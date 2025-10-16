O que sabemos sobre o novo canal SBT News

Publicidade

O Grupo Silvio Santos oficializou a estreia do SBT News, seu novo canal de notícias 24 horas, marcada para 15 de dezembro de 2025. A marca, antes restrita ao ambiente digital, ganhará vida própria em uma operação multiplataforma com presença nas principais operadoras de TV por assinatura, transmissão ao vivo no YouTube e distribuição gratuita em serviços de streaming do tipo FAST, voltados para TVs conectadas.​

O que sabemos sobre o SBT News

O lançamento oficial será antecedido por um grande evento no Complexo Anhanguera, em São Paulo, no dia 11 de dezembro, reunindo executivos, jornalistas e artistas do grupo. O projeto tem como meta reforçar o investimento do SBT em jornalismo e consolidar a marca como um dos principais players do segmento informativo no país, disputando espaço com canais como GloboNews, Record News, Jovem Pan News, CNN Brasil e BandNews TV.​

A estrutura do novo canal será capitaneada por Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações e um dos nomes à frente da implementação da emissora. No time de jornalistas, destacam-se Basília Rodrigues, ex-CNN Brasil e CBN, reconhecida como uma das mais admiradas profissionais de política do país, e Sidney Rezende, veterano da imprensa com passagens pela Globo e CNN Brasil. Ambos atuarão como comentaristas e apresentadores fixos em diferentes faixas da programação.​

Programação

A programação do SBT News contemplará noticiários ao vivo durante todo o dia, debates, entrevistas e coberturas especiais, incluindo grandes eventos de 2026, como as eleições presidenciais e a Copa do Mundo.​

O novo canal do SBT promete uma integração editorial com o portal de notícias já existente, aproveitando sua base digital consolidada, e deve investir em uma linguagem multiplataforma que priorize o acesso em qualquer tela — da televisão à web e aos aplicativos móveis.