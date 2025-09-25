Novos canais chegam às plataformas LG Channels e TCL Channel

Publicidade

As plataformas de streaming gratuitas LG Channels e TCL Channel estão expandindo suas ofertas no Brasil com a adição de novos canais. As novidades trazem mais opções de entretenimento, variedades e notícias para os usuários.

Novidades no LG Channels

O LG Channels recebeu quatro novos canais em sua programação:

Malhação: Para os fãs de um dos maiores sucessos da televisão brasileira, o canal 159 traz a icônica novela teen que marcou gerações e foi um verdadeiro celeiro de talentos. É a oportunidade de rever temporadas clássicas ou conhecer a trama que embalou a juventude de milhões de brasileiros.

Receitas FAST: Voltado para os amantes da culinária, o canal oferece uma variedade de programas e tutoriais de culinária, com receitas práticas e dicas para o dia a dia.

DPA (Detetives do Prédio Azul): A criançada tem um novo motivo para ficar em frente à TV. O canal 600 é dedicado ao universo de DPA, com episódios da série de sucesso que acompanha um trio de detetives mirins em aventuras cheias de mistério e diversão.

GE TV: Para os apaixonados por esportes, o canal 800 traz conteúdo esportivo da TV Globo, com foco no noticiário, programas e debates sobre as mais diversas modalidades.

Novidades no TCL Channel

Já a plataforma de streaming da TCL também ampliou seu catálogo com a chegada de dois novos canais:

Ação Total: Como o nome sugere, este canal é perfeito para quem gosta de adrenalina. A programação é focada em filmes de ação, séries e programas repletos de emoção e aventura.

Medo TV: Para os amantes do suspense e terror, o Medo TV promete arrepiar com uma seleção de filmes, documentários e séries de horror, trazendo o melhor do gênero para quem gosta de sustos.

Essas adições demonstram o crescimento contínuo do formato FAST (Free Ad-supported Streaming TV) no Brasil, oferecendo uma vasta gama de conteúdo gratuito e legal para os usuários.