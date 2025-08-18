Buscar
    Novo “Missão: Impossível” chega às plataformas digitais

    Por Ricardo Marques
    A mais recente aventura de Ethan Hunt já está disponível para os fãs de cinema. “Missão: Impossível – O Acerto Final”, o sétimo longa da franquia estrelada por Tom Cruise, agora pode ser comprado em plataformas digitais como Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e Microsoft Store.

    O filme, que continua os eventos do capítulo anterior, explora a jornada de Ethan Hunt enquanto ele confronta as consequências de suas escolhas. Além de Tom Cruise, o elenco de peso inclui Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff e muitos outros.

    Dirigido e co-produzido por Christopher McQuarrie (que também assina a produção com Cruise), o longa é uma parceria entre a Paramount Pictures e a Skydance e é baseado na série de TV de Bruce Geller.

    Conteúdo Bônus Detalhado

    Para quem adquirir o filme, há mais do que apenas a história principal. O lançamento digital vem recheado de conteúdo bônus exclusivo, permitindo aos espectadores mergulhar nos bastidores das cenas mais impactantes. Entre os extras, estão:

    • Levantando Voo: Um olhar sobre a cena do biplano com Tom Cruise e Christopher McQuarrie.
    • Nas Profundezas: Bastidores da complexa sequência subaquática.
    • Para o Norte: Como a equipe filmou em condições extremas no Ártico.
    • Pelas Minas: Detalhes dos riscos e desafios da sequência de ação na Mina Middleton.
    • A Trilha: Um making of da criação das músicas originais do filme.

