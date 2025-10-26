Novo Dilema: Claro tv+ turbinado vale a pena com tantos anúncios?

Publicidade

Em maio, o pacote Claro tv+ App (R$ 89,90/mês) se destacava como uma escolha de ótimo custo-benefício. Ao agrupar Globoplay Premium, Netflix com anúncios, Apple TV+ e MAX com anúncios, a economia mensal de R$ 22,70 em relação às assinaturas avulsas era palpável, sem contar a inclusão dos canais de TV ao vivo.

Mas o cenário mudou. A Claro turbinou seus combos, incluindo Amazon Prime Video e Disney+, mas os novos valores e a crescente presença de anúncios exigem uma nova análise detalhada.

A equação agora é: conveniência e economia robusta (mas com mais anúncios) versus flexibilidade e experiência sem interrupções (mas mais cara).

Os Novos Pacotes Claro tv+ App: Mais Conteúdo, Mais Complexidade

A Claro expandiu a oferta, mas também aprimorou a estrutura de preços, incluindo uma mensalidade promocional por dois meses e o plano anual, que é mais vantajoso.

Serviço Inclusos no Claro tv+ App Pacote 1 (Netflix c/ Anúncios) Pacote 2 (Netflix Padrão) Pacote 3 (Netflix Premium) Claro tv+ App (+120 canais) Sim Sim Sim Globoplay Premium Sim Sim Sim Netflix Com Anúncios Padrão Premium HBO MAX Com Anúncio Com Anúncio Com Anúncio Apple TV+ Sim Sim Sim Amazon Prime Video Com Anúncio Com Anúncio Com Anúncio Disney+ Com Anúncio Com Anúncio Com Anúncio Preço Mensal (Após 2 meses) R$ 109,90 R$ 133,90 R$ 148,90 Preço Anual (12x) R$ 99,90 R$ 123,90 R$ 138,90

Comparando com as Assinaturas Individuais

Para avaliar o custo-benefício real, vamos calcular o preço total das assinaturas individuais com as mesmas características do plano mensal (já que os planos anuais da Claro são o melhor negócio, focaremos em seu preço como referência).

Serviço Individual Valor Mensal Modalidade no Pacote Claro tv+ Globoplay Premium R$ 39,90 Sem alteração Netflix c/ Anúncio R$ 20,90 Com Anúncio Netflix Padrão R$ 44,90 Padrão Netflix Premium R$ 59,90 Premium HBO MAX com Anúncio R$ 29,90 Com Anúncio Apple TV+ R$ 29,90 Sem alteração Amazon Prime Video com Anúncio R$ 19,90 Com Anúncio Disney+ com Anúncio R$ 27,99 Com Anúncio Total Streamings (Pacote 1: Netflix c/ Anúncio) R$ 168,49 Total Streamings (Pacote 2: Netflix Padrão) R$ 192,49 Total Streamings (Pacote 3: Netflix Premium) R$ 207,49 Custo Canais ao Vivo (Estimativa) Variável (não incluso)

Análise de Custo-Benefício

(Referência: Valor Anual da Claro tv+)

Aqui a economia da Claro tv+ se torna gritante, especialmente na modalidade anual, que dilui o custo e oferece um desconto maior:

Comparação (Modalidade Anual da Claro vs. Assinaturas Individuais Mensais) Custo Mensal Individual (Soma dos Streamings) Custo Mensal do Combo Claro tv+ (Anual) Economia Mensal Economia Percentual Pacote 1 (Netflix c/ Anúncios) R$ 168,49 R$ 99,90 R$ 68,59 40,7% Pacote 2 (Netflix Padrão) R$ 192,49 R$ 123,90 R$ 68,59 35,6% Pacote 3 (Netflix Premium) R$ 207,49 R$ 138,90 R$ 68,59 33,1%

Obs.: A economia de R$ 68,59 é constante, pois a diferença entre os pacotes da Claro e a soma dos streamings é determinada unicamente pela diferença de preço entre os planos da Netflix.

Conclusão: O Desafio dos Anúncios

Sim, os novos pacotes Claro tv+ valem muito a pena, mas a experiência de consumo muda drasticamente.

Economia Financeira e Conveniência: Imbatível: A economia de cerca de R$ 68 por mês (mais de R$ 800 por ano) em relação às assinaturas avulsas é um argumento poderosíssimo.

A economia de cerca de (mais de R$ 800 por ano) em relação às assinaturas avulsas é um argumento poderosíssimo. O Plus dos Canais: A vantagem adicional dos mais de 120 canais ao vivo é um bônus que nenhum concorrente isolado oferece.

A vantagem adicional dos é um bônus que nenhum concorrente isolado oferece. Melhor Opção: A modalidade anual é, de longe, a mais vantajosa. O Fator Anúncios: O “Preço Oculto”: A maioria dos streamings (Netflix, HBO MAX, Prime Video e Disney+) no combo Claro tv+ é oferecida em suas versões com anúncios .

A maioria dos streamings (Netflix, HBO MAX, Prime Video e Disney+) no combo Claro tv+ é oferecida em suas . Impacto no Consumidor: Se a sua tolerância a interrupções comerciais é baixa, a economia pode não compensar a perda de qualidade na experiência de uso.

Se a sua tolerância a interrupções comerciais é baixa, a economia pode não compensar a perda de qualidade na experiência de uso. Solução (Parcial): O Pacote 3 (R$ 138,90/mês no anual) minimiza o problema ao entregar a Netflix Premium (sem anúncios e com 4K). No entanto, HBO MAX, Prime Video e Disney+ continuam com publicidade.

Recomendação Final:

Para o Consumidor Assíduo e Tolerante a Anúncios: O Pacote 1 (R$ 99,90/mês anual) é o melhor custo-benefício do mercado. A economia de mais de 40% é massiva.

O é o do mercado. A economia de mais de 40% é massiva. Para quem Valoriza a Qualidade da Imagem e Não Quer Anúncios na Netflix: O Pacote 3 (R$ 138,90/mês anual) é a melhor escolha, oferecendo a experiência 4K e sem anúncios no principal streaming do mercado (Netflix), mantendo a economia total e o leque de canais.

O é a melhor escolha, oferecendo a experiência 4K e sem anúncios no principal streaming do mercado (Netflix), mantendo a economia total e o leque de canais. Para o Consumidor Seletivo e/ou Avesso a Anúncios: Se você consome apenas 2 ou 3 streamings ou faz questão de assistir a todos eles sem interrupções comerciais, a assinatura individual (e mais cara) dos planos Premium ou Sem Anúncios é a única maneira de garantir a melhor experiência.

A Claro tv+ se consolida como um verdadeiro “hub” de conteúdo, oferecendo uma economia esmagadora, mas força o consumidor a aceitar a publicidade como o novo padrão do entretenimento. O veredito, agora mais do que nunca, depende de quanto você valoriza seu tempo livre de anúncios versus a economia no seu bolso.