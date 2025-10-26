Novo Dilema: Claro tv+ turbinado vale a pena com tantos anúncios?

Em maio, o pacote Claro tv+ App (R$ 89,90/mês) se destacava como uma escolha de ótimo custo-benefício. Ao agrupar Globoplay Premium, Netflix com anúncios, Apple TV+ e MAX com anúncios, a economia mensal de R$ 22,70 em relação às assinaturas avulsas era palpável, sem contar a inclusão dos canais de TV ao vivo.
Mas o cenário mudou. A Claro turbinou seus combos, incluindo Amazon Prime Video e Disney+, mas os novos valores e a crescente presença de anúncios exigem uma nova análise detalhada.
A equação agora é: conveniência e economia robusta (mas com mais anúncios) versus flexibilidade e experiência sem interrupções (mas mais cara).
Os Novos Pacotes Claro tv+ App: Mais Conteúdo, Mais Complexidade
A Claro expandiu a oferta, mas também aprimorou a estrutura de preços, incluindo uma mensalidade promocional por dois meses e o plano anual, que é mais vantajoso.
|Serviço Inclusos no Claro tv+ App
|Pacote 1 (Netflix c/ Anúncios)
|Pacote 2 (Netflix Padrão)
|Pacote 3 (Netflix Premium)
|Claro tv+ App (+120 canais)
|Sim
|Sim
|Sim
|Globoplay Premium
|Sim
|Sim
|Sim
|Netflix
|Com Anúncios
|Padrão
|Premium
|HBO MAX
|Com Anúncio
|Com Anúncio
|Com Anúncio
|Apple TV+
|Sim
|Sim
|Sim
|Amazon Prime Video
|Com Anúncio
|Com Anúncio
|Com Anúncio
|Disney+
|Com Anúncio
|Com Anúncio
|Com Anúncio
|Preço Mensal (Após 2 meses)
|R$ 109,90
|R$ 133,90
|R$ 148,90
|Preço Anual (12x)
|R$ 99,90
|R$ 123,90
|R$ 138,90
Comparando com as Assinaturas Individuais
Para avaliar o custo-benefício real, vamos calcular o preço total das assinaturas individuais com as mesmas características do plano mensal (já que os planos anuais da Claro são o melhor negócio, focaremos em seu preço como referência).
|Serviço Individual
|Valor Mensal
|Modalidade no Pacote Claro tv+
|Globoplay Premium
|R$ 39,90
|Sem alteração
|Netflix c/ Anúncio
|R$ 20,90
|Com Anúncio
|Netflix Padrão
|R$ 44,90
|Padrão
|Netflix Premium
|R$ 59,90
|Premium
|HBO MAX com Anúncio
|R$ 29,90
|Com Anúncio
|Apple TV+
|R$ 29,90
|Sem alteração
|Amazon Prime Video com Anúncio
|R$ 19,90
|Com Anúncio
|Disney+ com Anúncio
|R$ 27,99
|Com Anúncio
|Total Streamings (Pacote 1: Netflix c/ Anúncio)
|R$ 168,49
|Total Streamings (Pacote 2: Netflix Padrão)
|R$ 192,49
|Total Streamings (Pacote 3: Netflix Premium)
|R$ 207,49
|Custo Canais ao Vivo (Estimativa)
|Variável (não incluso)
Análise de Custo-Benefício
(Referência: Valor Anual da Claro tv+)
Aqui a economia da Claro tv+ se torna gritante, especialmente na modalidade anual, que dilui o custo e oferece um desconto maior:
|Comparação (Modalidade Anual da Claro vs. Assinaturas Individuais Mensais)
|Custo Mensal Individual (Soma dos Streamings)
|Custo Mensal do Combo Claro tv+ (Anual)
|Economia Mensal
|Economia Percentual
|Pacote 1 (Netflix c/ Anúncios)
|R$ 168,49
|R$ 99,90
|R$ 68,59
|40,7%
|Pacote 2 (Netflix Padrão)
|R$ 192,49
|R$ 123,90
|R$ 68,59
|35,6%
|Pacote 3 (Netflix Premium)
|R$ 207,49
|R$ 138,90
|R$ 68,59
|33,1%
Obs.: A economia de R$ 68,59 é constante, pois a diferença entre os pacotes da Claro e a soma dos streamings é determinada unicamente pela diferença de preço entre os planos da Netflix.
Conclusão: O Desafio dos Anúncios
Sim, os novos pacotes Claro tv+ valem muito a pena, mas a experiência de consumo muda drasticamente.
- Economia Financeira e Conveniência:
- Imbatível: A economia de cerca de R$ 68 por mês (mais de R$ 800 por ano) em relação às assinaturas avulsas é um argumento poderosíssimo.
- O Plus dos Canais: A vantagem adicional dos mais de 120 canais ao vivo é um bônus que nenhum concorrente isolado oferece.
- Melhor Opção: A modalidade anual é, de longe, a mais vantajosa.
- O Fator Anúncios:
- O “Preço Oculto”: A maioria dos streamings (Netflix, HBO MAX, Prime Video e Disney+) no combo Claro tv+ é oferecida em suas versões com anúncios.
- Impacto no Consumidor: Se a sua tolerância a interrupções comerciais é baixa, a economia pode não compensar a perda de qualidade na experiência de uso.
- Solução (Parcial): O Pacote 3 (R$ 138,90/mês no anual) minimiza o problema ao entregar a Netflix Premium (sem anúncios e com 4K). No entanto, HBO MAX, Prime Video e Disney+ continuam com publicidade.
Recomendação Final:
- Para o Consumidor Assíduo e Tolerante a Anúncios: O Pacote 1 (R$ 99,90/mês anual) é o melhor custo-benefício do mercado. A economia de mais de 40% é massiva.
- Para quem Valoriza a Qualidade da Imagem e Não Quer Anúncios na Netflix: O Pacote 3 (R$ 138,90/mês anual) é a melhor escolha, oferecendo a experiência 4K e sem anúncios no principal streaming do mercado (Netflix), mantendo a economia total e o leque de canais.
- Para o Consumidor Seletivo e/ou Avesso a Anúncios: Se você consome apenas 2 ou 3 streamings ou faz questão de assistir a todos eles sem interrupções comerciais, a assinatura individual (e mais cara) dos planos Premium ou Sem Anúncios é a única maneira de garantir a melhor experiência.
A Claro tv+ se consolida como um verdadeiro “hub” de conteúdo, oferecendo uma economia esmagadora, mas força o consumidor a aceitar a publicidade como o novo padrão do entretenimento. O veredito, agora mais do que nunca, depende de quanto você valoriza seu tempo livre de anúncios versus a economia no seu bolso.