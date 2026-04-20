Amazon lança novo Fire TV Stick HD com Alexa+ e Wi-Fi 6

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A gigante do varejo revelou o seu dispositivo de streaming mais compacto até hoje. O novo Fire TV Stick HD foi redesenhado para ser 30% mais fino que o modelo anterior — agora com a mesma espessura de um cabo HDMI comum. Além do design, o “gadget” promete acabar com a lentidão dos modelos de entrada, sendo 30% mais rápido na inicialização e na abertura de aplicativos.

A grande novidade na experiência do usuário é a chegada da Alexa+, a assistente da Amazon turbinada com inteligência artificial generativa. Com ela, a descoberta de conteúdo se torna conversacional: você pode pedir recomendações complexas ou controlar sua casa inteligente com muito mais fluidez diretamente pela TV.

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Conectividade e Portabilidade

Pensado para quem viaja ou quer um setup limpo atrás da TV, o novo stick pode ser alimentado diretamente pela porta USB do televisor, dispensando o uso de tomadas na maioria dos casos. No campo técnico, ele traz o suporte ao Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, garantindo uma conexão estável mesmo em redes domésticas com muitos dispositivos conectados.

Ficha Técnica: O que muda no Fire TV Stick HD?

Recurso Nova Geração (2026) Diferencial Desempenho +30% mais veloz Navegação fluida e apps rápidos Conexão Wi-Fi 6 e BT 5.3 Menos interferência e mais alcance Inteligência Alexa+ (IA Generativa) Busca de conteúdo por conversa Design 30% mais fino Portabilidade e discrição total Interface Nova UI Fire TV Navegação simplificada por categorias

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Disponibilidade e Preço

O dispositivo foi anunciado pelo preço sugerido de US$ 34,99 (aproximadamente R$ 185,00 em conversão direta). A pré-venda já começou em mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e México, com as entregas previstas para iniciarem em 30 de abril.

A nova interface redesenhada da Amazon agora chega ao nível HD, oferecendo trilhos de conteúdo que organizam melhor filmes, séries, programas ao vivo e esportes. Para o mercado brasileiro, o anúncio oficial ainda é aguardado, mas a expectativa é que o modelo substitua as versões atuais do Fire TV Lite e HD nos próximos meses.

Você ainda usa os sistemas nativos da sua Smart TV ou prefere a agilidade e os recursos de um dispositivo externo como o Fire TV Stick?