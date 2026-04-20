Amazon lança novo Fire TV Stick HD com Alexa+ e Wi-Fi 6

A gigante do varejo revelou o seu dispositivo de streaming mais compacto até hoje. O novo Fire TV Stick HD foi redesenhado para ser 30% mais fino que o modelo anterior — agora com a mesma espessura de um cabo HDMI comum. Além do design, o “gadget” promete acabar com a lentidão dos modelos de entrada, sendo 30% mais rápido na inicialização e na abertura de aplicativos.
A grande novidade na experiência do usuário é a chegada da Alexa+, a assistente da Amazon turbinada com inteligência artificial generativa. Com ela, a descoberta de conteúdo se torna conversacional: você pode pedir recomendações complexas ou controlar sua casa inteligente com muito mais fluidez diretamente pela TV.
Conectividade e Portabilidade
Pensado para quem viaja ou quer um setup limpo atrás da TV, o novo stick pode ser alimentado diretamente pela porta USB do televisor, dispensando o uso de tomadas na maioria dos casos. No campo técnico, ele traz o suporte ao Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, garantindo uma conexão estável mesmo em redes domésticas com muitos dispositivos conectados.
Ficha Técnica: O que muda no Fire TV Stick HD?
|Recurso
|Nova Geração (2026)
|Diferencial
|Desempenho
|+30% mais veloz
|Navegação fluida e apps rápidos
|Conexão
|Wi-Fi 6 e BT 5.3
|Menos interferência e mais alcance
|Inteligência
|Alexa+ (IA Generativa)
|Busca de conteúdo por conversa
|Design
|30% mais fino
|Portabilidade e discrição total
|Interface
|Nova UI Fire TV
|Navegação simplificada por categorias
Disponibilidade e Preço
O dispositivo foi anunciado pelo preço sugerido de US$ 34,99 (aproximadamente R$ 185,00 em conversão direta). A pré-venda já começou em mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e México, com as entregas previstas para iniciarem em 30 de abril.
A nova interface redesenhada da Amazon agora chega ao nível HD, oferecendo trilhos de conteúdo que organizam melhor filmes, séries, programas ao vivo e esportes. Para o mercado brasileiro, o anúncio oficial ainda é aguardado, mas a expectativa é que o modelo substitua as versões atuais do Fire TV Lite e HD nos próximos meses.
Você ainda usa os sistemas nativos da sua Smart TV ou prefere a agilidade e os recursos de um dispositivo externo como o Fire TV Stick?