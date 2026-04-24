Canais FAST: 24h de ‘Masterchef Brasil’? Saiba como assistir

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Se você é do time que não resiste a uma prova de eliminação tensa ou se inspira com as broncas (e elogios) dos jurados mais famosos do país, o canal dedicado ao MasterChef Brasil é um caminho sem volta. No universo das plataformas gratuitas (o chamado streaming FAST), ele se tornou aquele canal “porto seguro”: você liga e sempre tem algo interessante acontecendo na cozinha.

O canal operado pela Paramount Skydance entrega exatamente o que o fã quer: uma curadoria ininterrupta de todas as variantes da franquia.

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Por que vale a pena sintonizar?

Diferente de procurar um episódio específico em catálogos on-demand, a experiência é a da TV linear. É o prazer de “esbarrar” em uma final épica ou rever a evolução de um cozinheiro amador desde o primeiro dia, sem precisar tomar decisões.

A programação é equilibrada. Você navega por:

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A tensão do MasterChef Profissionais: Para quem busca técnica pura e alta gastronomia.

O carisma do MasterChef+: Provas emocionantes com cozinheiros da melhor idade.

Nostalgia: Rever temporadas clássicas que moldaram o paladar dos brasileiros nos últimos anos.

Onde o MasterChef está “escondido” na sua TV?

Muitas vezes, esse canal já está dentro da sua Smart TV e você nem sabe. Ele não exige assinatura, login ou cartão de crédito. Basta navegar pelos aplicativos de canais gratuitos que já vêm instalados ou baixar os principais serviços de streaming gratuito.

Você encontra a transmissão ao vivo nas seguintes plataformas:

Direto na sua Smart TV

Samsung TV Plus: Integrado nativamente nas TVs da marca.

LG Channels: Disponível para quem usa o sistema webOS.

TCL Channel & VIDAA tv: Presente nas TVs TCL, Hisense e Toshiba.

Xiaomi TV+: Para usuários do ecossistema da marca.

Em Aplicativos e Dispositivos de Streaming

Pluto TV: Um dos serviços mais populares, acessível por app ou navegador.

Roku Channel: Para quem utiliza aparelhos Roku ou TVs com esse sistema.

Plex TV: Ideal para quem já centraliza mídia no computador ou TV Box.

Runtime & MovieArk: Opções práticas para quem busca variedade fora do óbvio.

ALÉM DO ÓBVIO: O CANAL MasterChef Brasil é a companhia para o “home office” ou para aquele momento de relaxar após o jantar.