Novidade: Canal 24h de Pokémon chega à Pluto TV

A Pluto TV, serviço de streaming gratuito (FAST) da Paramount, anunciou nesta quarta-feira, 1º de outubro, a estreia oficial do Canal Pokémon em toda a América Latina, incluindo o Brasil. A novidade marca a chegada das duas primeiras temporadas da série animada original, “Pokémon: Liga Índigo” e “Pokémon: Aventuras nas Ilhas Laranja”, que já estão disponíveis gratuitamente na plataforma.

Com a estreia, os fãs da franquia poderão acompanhar as aventuras iniciais de Ash e Pikachu, acompanhados por Misty, Brock e uma série de Pokémon clássicos. Os episódios relembram algumas das batalhas e jornadas mais memoráveis da animação que conquistou gerações desde os anos 1990.

O lançamento reforça a oferta de conteúdo de animes e animações na Pluto. Além de produções infantis e familiares, a plataforma FAST segue investindo em filmes, séries, realities, documentários, música e transmissões especiais de eventos.