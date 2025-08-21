Nova série do canal ID revisita o caso de Sherri Papini

Publicidade

A história que chocou os Estados Unidos ganha uma nova perspectiva em “O Caso Sherri Papini“, nova série documental que o canal ID (Investigation Discovery) estreia no dia 24 de agosto, às 20h35. A produção promete trazer um relato exclusivo da própria Sherri Papini sobre o caso que a levou de vítima de um suposto sequestro a uma criminosa federal.

A série, que terá quatro episódios lançados semanalmente, mergulha na investigação que começou em 2016, quando Papini desapareceu misteriosamente e reapareceu 22 dias depois. O documentário acompanha a linha do tempo do caso, desde o suposto sequestro até o retorno surpreendente de Sherri para sua família e as consequências que a levaram à prisão em 2022.

Além do depoimento de Sherri Papini, o documentário reúne entrevistas com familiares, como seus pais e sua cunhada, além de profissionais envolvidos na investigação e no processo judicial, como seu ex-advogado e seu psicólogo. A série explora as repercussões de sua confissão de culpa, bem como a atual disputa judicial pela custódia dos filhos com seu ex-marido, Keith Papini.