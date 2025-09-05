back to top
    Nova leva de episódios de ‘Chaves’ e ‘Chapolin’ no Globoplay

    Por Redação
    Os fãs de Chaves e Chapolin têm motivos para comemorar: o Globoplay acaba de disponibilizar novos episódios dos clássicos seriados mexicanos que marcaram gerações. As produções chegam ao catálogo no plano padrão da plataforma de streaming, com lançamentos organizados, em sua maioria, na ordem original.

    Entre os capítulos que entram no catálogo do Globoplay, estão alguns dos mais lembrados pelo público:

    • “Vamos Todos a Acapulco”

    • “A Casa da Bruxa”

    • “O Festival da Boa Vizinhança”

    Já os fãs de ‘Chapolin’ também terão acesso a episódios marcantes como:

    • “Ser Pequeno Tem Suas Vantagens”

    • “O Abominável Homem das Neves”

    • “Sai de Baixo Que Lá Vem Pedra”

    Também no Multishow

    Além do streaming, os seriados seguem em exibição no canal Multishow, desde agosto. Os episódios inéditos no Brasil são transmitidos de segunda a sexta, às 10h30.

