Nova comédia dos criadores de “The Office” ganha data de estreia na HBO Max

A HBO Max anunciou a data de estreia de sua nova série de comédia, “The Paper”, para o dia 25 de setembro na América Latina. Criada pela mente por trás de “The Office”, Greg Daniels, em parceria com Michael Koman (“Nathan for You”), a produção promete uma sátira afiada sobre o universo do jornalismo.

A trama, contada no popular formato de mockumentary (falso documentário), acompanha a mesma equipe de filmagem que registrou o dia a dia da filial de Scranton da Dunder Mifflin na premiada série “The Office”. Desta vez, o documentarista encontra um novo e desafiador objeto de estudo: a redação de um jornal histórico dos Estados Unidos e seu editor, que luta desesperadamente para revitalizar o veículo em meio à crise da mídia impressa.

O elenco estelar é liderado por Domhnall Gleeson (“Ex Machina”) e conta com Sabrina Impacciatore (“The White Lotus”), Chelsea Frei (“Poker Face”), Melvin Gregg (“American Vandal”), Gbemisola Ikumelo (“A League Of Their Own”), Alex Edelman (“Just For Us”), Ramona Young (“Eu Nunca…”) e Tim Key (“The Witchfinder”). A série também traz uma participação especial que irá agradar os fãs de “The Office”: Oscar Nuñez, que interpretou o contador Oscar Martinez, está de volta. A lista de convidados notáveis inclui ainda nomes como Tracy Letts e Molly Ephraim.

Para a estreia, no dia 25 de setembro, quatro episódios serão disponibilizados na plataforma de streaming. Após o lançamento, dois novos episódios serão adicionados ao catálogo toda quinta-feira.