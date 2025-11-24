Newco Play inclui sete canais Sony em seu catálogo de streaming

A Newco Play, plataforma de streaming da Newco Pay TV, está dando um salto significativo em seu catálogo. A partir de novembro, o serviço expande sua oferta de entretenimento com a chegada dos canais do portfólio Sony, reforçando seu compromisso de entregar conteúdo qualificado e multiplataforma.

Sete novos canais passam a integrar a plataforma, oferecendo uma variedade de séries, filmes e documentários de sucesso. A inclusão faz parte do pacote Total da Newco Play, sem custo adicional para o assinante.

Os canais que chegam ao streaming são: AXN, History, Lifetime, H2, A&E, Sony Channel e Sony Movies. O movimento fortalece o catálogo sob demanda da plataforma, que tem como slogan: “sempre no seu tempo”, respeitando o ritmo do espectador.

Os novos canais somam-se a um ecossistema já robusto, que reúne dezenas de opções de vídeo e áudio. Entre os destaques já presentes na Newco Play estão:

Notícias e Esportes: BandNews TV e BandSports.

Cultura e Gastronomia: Arte1 e Sabor & Arte.

Agro e Música: AgroMais, Terraviva, além de mais de 30 canais de música (incluindo a rede Stingray) e as rádios do Grupo Bandeirantes.

Internacionais: TV5 Monde, Rai, SIC Portugal e Travel XP.

Com mais de 1.000 horas de conteúdo ao vivo e sob demanda, a Newco Play busca oferecer uma experiência completa por um preço acessível, com planos a partir de R$ 11,90.

A plataforma está disponível em diversas smart TVs (LG e Samsung), streamings sticks (Roku), e dispositivos móveis (web, Android e iOS). Além disso, pode ser acessada pelo aplicativo Bandplay, unificando a navegação com os conteúdos do Grupo Bandeirantes.