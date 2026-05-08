MasterChef 24/7: México terá primeira versão ao vivo do reality

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A competição culinária mais exportada do mundo acaba de ganhar sua versão mais radical. O MasterChef México 24/7 estreia no próximo domingo, 17 de maio, pela TV Azteca, trazendo um formato que nenhum dos mais de 70 países que já adaptaram a franquia ousou tentar: transmissão ao vivo e ininterrupta, com os competidores morando, treinando e cozinhando sob o mesmo teto, em um espaço construído exclusivamente para o programa.

Como funciona o novo formato

A mudança é estrutural. O MasterChef sempre foi um programa gravado e editado — o público via apenas os melhores momentos das provas e eliminações. Agora, a TV Azteca exibirá episódios ao vivo de duas horas no horário nobre, de segunda a sexta, e um episódio de três horas aos domingos com o Grande Desafio de Eliminação. Fora da TV aberta, o Disney+ transmitirá o conteúdo 24 horas por dia como parte de um novo acordo com a TV Azteca.

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O resultado é um híbrido entre competição culinária e reality de confinamento. Os participantes serão filmados o tempo todo — dentro e fora da cozinha —, e o público poderá participar por meio de votações e dinâmicas digitais. A lógica é clara: se o Big Brother provou que câmeras ligadas 24 horas geram engajamento massivo, por que não aplicar a fórmula ao formato culinário?

Quem está por trás da aposta

A produção é da EndemolShine Boomdog, braço da Banijay Americas, que detém a licença global do MasterChef. A parceria com a Walt Disney Company para distribuição digital mostra o peso do investimento. A apresentação fica com Claudia Lizaldi, e o júri é formado pelos chefs Adrián Herrera, Zahie Téllez e Poncho Cadena. O programa ainda promete masterclasses com chefs convidados de diferentes especialidades — da gastronomia molecular à cozinha tradicional mexicana.

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O que isso significa para a franquia global

O MasterChef acumula mais de 70 adaptações locais e mais de 700 temporadas em todo o mundo. Só no México, o formato já teve 14 edições entre versões regular, Celebrity, Junior e La Revancha. No Brasil, a franquia está na Band desde 2014 e já gerou sete spin-offs, incluindo MasterChef Profissionais, Júnior e Celebridades.

A aposta mexicana sinaliza uma tendência mais ampla: formatos consagrados precisam se reinventar para competir com a fragmentação de audiência nas plataformas digitais. Transformar um programa de culinária em experiência ao vivo com confinamento é, ao mesmo tempo, uma resposta à cultura do “segundo screen” e uma tentativa de criar o tipo de engajamento contínuo que só realities de vigilância conseguem manter.

Se o formato funcionar no México, é questão de tempo até outros países — Brasil incluído — começarem a avaliar suas próprias versões 24/7.

E você, acha que o MasterChef Brasil deveria adotar o formato de confinamento 24 horas, ou o charme do programa está justamente na edição?