Mundo: Paramount encerrará transmissão na TV aberta

O canal Paramount Network na Espanha se prepara para sair do ar. Segundo informações do jornal El Español, a emissora, que faz parte do grupo Paramount SkyDance Corporation, cessará suas transmissões na Televisão Digital Terrestre (TDT – o equivalente à TV aberta) em 31 de dezembro deste ano.

A decisão de fechar o canal, que estreou na TDT em 30 de março de 2012, faz parte de um plano global da Paramount SkyDance para reduzir custos em até 500 milhões de dólares, o que inclui o encerramento de operações em outros países também.

Paramount Network ficou conhecido na Espanha por exibir uma mistura de filmes e séries americanas, além de ter investido em produções espanholas próprias para a TDT, como ‘Atrapa a un ladrón’ e a quinta temporada do reality show ‘Alaska y Mario’.

Apesar de a programação ter conquistado o público, a reestruturação da Paramount SkyDance visa o foco financeiro. Embora a empresa não tenha confirmado, tudo indica que o canal também será retirado dos operadores de TV por assinatura (pay TV), seguindo a linha do corte drástico de custos da corporação.

A saída do Paramount Network coincide com a abertura de um novo concurso do Governo Espanhol para preencher uma vaga de canal aberto na TDT. As empresas interessadas terão até 20 de novembro para apresentar suas propostas.

É importante notar que a Squirrel Media continua sendo a proprietária da frequência de transmissão. Em junho deste ano, a empresa já havia estendido suas licenças de TDT até 2040, graças à aprovação do Conselho de Ministros. Portanto, a Squirrel Media agora tem o poder de decidir se lançará um novo canal totalmente diferente ou de formato similar no lugar do Paramount Network.

A baixa do Paramount Network não é um caso isolado e reforça uma tendência recente de canais deixando a TDT na Espanha:

Em janeiro de 2025 , o Disney Channel encerrou suas transmissões na TV aberta.

, o encerrou suas transmissões na TV aberta. Em junho de 2025, o canal esportivo Gol Play também saiu do ar.

Essas saídas refletem o movimento de grandes grupos de mídia, como a Mediapro no caso do Gol Play, que estão cada vez mais focados em plataformas digitais e serviços de televisão por assinatura para monetizar seus conteúdos, abandonando o modelo de distribuição aberta.