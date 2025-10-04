back to top
    Mundo: canal CNN Max será extinto na HBO Max

    Por Guilherme Santos
    O streaming HBO Max anunciou que o canal CNN Max deixará de estar disponível nos Estados Unidos a partir de 17 de novembro. O canal, que não chegou a ser lançado em outros países além dos EUA, transmitia 24 horas de notícias ao vivo, e será descontinuado em razão do lançamento de um novo streaming exclusivo da CNN, previsto ainda para este Outono (Primavera no Brasil).

    Apesar da retirada do canal linear do catálogo, a HBO Max continuará a disponibilizar alguns conteúdos sob demanda da marca, incluindo produções originais como Anthony Bourdain: Parts Unknown, Stanley Tucci: Searching for Italy e The Whole Story with Anderson Cooper.

    Segundo Alex MacCallum, vice-presidente executivo de Produtos e Serviços Digitais da CNN, a experiência da CNN Max serviu como base para compreender melhor o consumo de notícias em plataformas digitais.

    Com esta decisão, a CNN dá mais um passo em sua estratégia de independência no setor de streaming, com a aposta em um novo serviço próprio para competir diretamente no espaço digital.

