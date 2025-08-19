MSNBC muda de nome e se separa da NBCUniversal

Publicidade

O canal de notícias norte-americano MSNBC vai mudar seu nome para MS NOW e terá uma nova identidade visual ainda este ano. A mudança faz parte do processo de separação da empresa controladora, a NBCUniversal, que pertence à Comcast.

O novo nome, MS NOW, será um acrônimo para “My Source News Opinion World“. O canal de notícias financeiras CNBC também fará parte da nova empresa, mantendo seu nome, mas com um novo logotipo. A Comcast anunciou no ano passado que separaria a maioria de seus canais de TV a cabo em uma nova empresa de capital aberto chamada Versant.

A Versant também vai incluir os canais USA Network, Oxygen, E!, SYFY e Golf Channel.

Da Microsoft ao MS NOW

O nome original MSNBC é uma junção de Microsoft e NBC, resultado de uma parceria entre as duas empresas em 1996. Embora tenha sido considerado um nome confuso para muitos na época, ele permaneceu mesmo após o fim da parceria. Recentemente, o CEO da Versant, Mark Lazarus, chegou a dizer que o nome seria mantido, tornando o anúncio desta semana uma reviravolta inesperada.

Fim da era do pavão

O CEO da Versant, Mark Lazarus, comunicou em um memorando que as mudanças de marca representam a ênfase da nova empresa em “construir nossa identidade individual e visão para o futuro“. A mudança inclui a remoção do icônico pavão, que é o símbolo da NBCUniversal. “O pavão é sinônimo da NBCUniversal, e é um símbolo que eles decidiram manter dentro da família NBCU. Isso nos dá a oportunidade de trilhar nosso próprio caminho, criar identidades de marca distintas e estabelecer uma organização de notícias independente“, explicou Lazarus.

Direção editorial continua a mesma

Apesar da mudança de nome, a presidente da MSNBC, Rebecca Kutler, assegurou que a direção editorial do canal não mudará. A MSNBC está montando sua própria operação de notícias, totalmente separada da NBC News. “Embora nosso nome vá mudar, quem somos e o que fazemos não vai“, disse Kutler em um memorando interno. “Nosso compromisso com nosso trabalho e nosso público não irá vacilar em relação ao que a promessa da marca tem sido por três décadas.”

A reformulação da marca será acompanhada por uma campanha de marketing nacional. A Comcast vai manter ativos da NBCUniversal, como a rede de transmissão NBC, a NBC News, NBC Sports, a plataforma de streaming Peacock e o canal a cabo Bravo.