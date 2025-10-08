Mercado Pago turbina o Meli+ com ‘MEGA’ pacote de streaming

Publicidade

O Meli+, programa de fidelidade do Mercado Pago, acaba de lançar uma nova e agressiva opção de assinatura que promete balançar o mercado de streaming no Brasil. O novo pacote, batizado de “MEGA”, integra quatro gigantes do entretenimento digital em um único valor, oferecendo ao público uma combinação inédita de serviços a um preço promocional.

O destaque do pacote MEGA é a inclusão de Netflix, Disney+, Apple TV+ e HBO Max em uma só mensalidade. O valor regular será de R$ 74,90, mas, no lançamento, o Mercado Pago está oferecendo um desconto de 46%, com a assinatura saindo por apenas R$ 39,90/mês durante os primeiros dois meses.

Atenção: Versões com Anúncios

É importante notar que, para oferecer este preço competitivo, os serviços de streaming integrados – com exceção do Apple TV+ – são as versões padrão com anúncios. Isso significa que o assinante terá acesso ao catálogo completo da Netflix, Disney+ e HBO Max, mas com a exibição de propagandas durante o conteúdo.

Publicidade

Benefícios Adicionais do Meli+

Além do amplo acesso ao entretenimento, o pacote MEGA mantém e potencializa os benefícios já conhecidos do Meli+ para os usuários do Mercado Livre e Mercado Pago:

Cashback de até 5% nas compras feitas no Mercado Livre.

de até nas compras feitas no Mercado Livre. Parcelamento facilitado com até 3 parcelas extras sem juros nas compras do Mercado Livre.

facilitado com até 3 parcelas extras sem juros nas compras do Mercado Livre. Rendimento de 120% do CDI no dinheiro guardado nos “Cofrinhos” do Mercado Pago.

de 120% do CDI no dinheiro guardado nos “Cofrinhos” do Mercado Pago. Descontos de 30% em outros streamings parceiros, como Universal+, Paramount+ e Globoplay Premium .

de 30% em outros parceiros, como . Até 0,6% de cashback em outras lojas físicas e online utilizando o Cartão de Crédito Mercado Pago.

Com o novo pacote MEGA, o Mercado Pago se posiciona de forma estratégica, unindo compras, serviços financeiros e entretenimento, mirando diretamente nos consumidores que buscam centralizar gastos e economizar no crescente número de assinaturas.