    Megapix exibe maratona com filmes de “Missão: Impossível”

    Por Ricardo Marques
    O Megapix vai dedicar o próximo sábado, dia 27 de setembro, à pura adrenalina com a “Maratona Missão: Impossível”. A partir das 12h, o canal exibirá em sequência os seis primeiros filmes da icônica franquia de ação estrelada por Tom Cruise.

    Os fãs do agente Ethan Hunt poderão acompanhar a evolução do personagem e suas missões cada vez mais perigosas, desde o primeiro longa, dirigido por Brian De Palma, até o aclamado “Efeito Fallout”. É a oportunidade perfeita para maratonar as cenas de ação espetaculares e as tramas de espionagem que consagraram a saga como um sucesso mundial.

    Confira a programação completa:

    • 12h00: Missão: Impossível (1996)
    • 14h05: Missão: Impossível 2 (2000)
    • 16h25: Missão: Impossível 3 (2006)
    • 18h45: Missão: Impossível – Protocolo Fantasma (2013)
    • 21h00: Missão: Impossível – Nação Secreta (2015)
    • 23h25: Missão: Impossível – Efeito Fallout (2018)

